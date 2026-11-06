La actividad sísmica en México se debe a que nuestro territorio se ubica sobre placas tectónicas, por eso hay temblores diario. Estos son los movimientos que se han registrado hoy 6 de noviembre de 2026.
A partir de datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), te mostramos en qué estados hubo sismos este viernes.
Reporte actualizado de los sismos en México HOY
Sismológico confirma cinco temblores en Guerrero
Hasta el último reporte del Servicio Sismológico, se contabilizan cinco temblores en el estado de Guerrero, el mayor tuvo una magnitud de 3.8, con epicentro a 14 kilómetros de Atoyac de Álvarez.
El de menor magnitud fue de 2.5 y el epicentro se registró a 20 kilómetros al sureste de Petatlán.
¿Cuántos temblores se registraron en Chiapas?
En las últimas horas, el estado de Chiapas registra varios sismos, que han variado en magnitud y epicentro.
- Magnitud 3.9, a 158 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
- Magnitud 3.8, a 122 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo.
- Magnitud 3.8, a 6 kilómetros al suroeste de Cintalapa.
- Magnitud 3.6, a 65 kilómetros al suroeste de Pijijiapan.
- Magnitud 3.5, a 14 kilómetros al norte de Cintalapa.
- Magnitud 3.6, a 42 kilómetros al suroeste de Venustiano Carranza.
Ocurren dos temblores en Baja California Sur
Este 6 de noviembre hubo dos sismos en el estado de Baja California Sur:
- Magnitud 2.2, a 3 kilómetros al noreste de San José del Cabo.
- Magnitud 1.8, a 2 kilómetros al noreste de San José del Cabo.
Sismo sorprende en Zacatecas
Según los datos del Servicio Sismológico, en la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 1.4 a 3 kilómetros al noroeste de Zacatecas, Zacatecas.
Tiembla en Oaxaca: ¿De qué magnitud?
El sismo ocurrió durante la madrugada, a 56 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla, con una magnitud de 4.0, sin que hasta ahora exista reporte de daños.