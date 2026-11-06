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Temblores en México: ¿Dónde hubo sismo hoy 6 de noviembre y de qué magnitud?

Es normal que todos los días ocurran temblores, principalmente en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Escrito por: Citlalli SánchezIván Ramírez

La actividad sísmica en México se debe a que nuestro territorio se ubica sobre placas tectónicas, por eso hay temblores diario. Estos son los movimientos que se han registrado hoy 6 de noviembre de 2026.

A partir de datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), te mostramos en qué estados hubo sismos este viernes.

Reporte actualizado de los sismos en México HOY

Hace 4 horas

Van 3 mil 375 réplicas del sismo de 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo

Se han registrado 3 mil 375 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17 de julio de 2026, siendo la más grande de magnitud 6.5.  

Hace 12 horas

Vuelve a temblar en Chiapas

A las 2:31 de la tarde ocurrió un temblor de magnitud 4.0, con epicentro a 16 kilómtros al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Por ahora, no se reportan daños.


Hace 12 horas

Sismológico confirma cinco temblores en Guerrero

Hasta el último reporte del Servicio Sismológico, se contabilizan cinco temblores en el estado de Guerrero, el mayor tuvo una magnitud de 3.8, con epicentro a 14 kilómetros de Atoyac de Álvarez. 

El de menor magnitud fue de 2.5 y el epicentro se registró a 20 kilómetros al sureste de Petatlán. 

Hace 15 horas

¿Cuántos temblores se registraron en Chiapas?

En las últimas horas, el estado de Chiapas registra varios sismos, que han variado en magnitud y epicentro. 

  • Magnitud 3.9, a 158 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo. 
  • Magnitud 3.8, a 122 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo.
  • Magnitud 3.8, a 6 kilómetros al suroeste de Cintalapa.
  • Magnitud 3.6, a 65 kilómetros al suroeste de Pijijiapan.
  • Magnitud 3.5, a 14 kilómetros al norte de Cintalapa.
  • Magnitud 3.6, a 42 kilómetros al suroeste de Venustiano Carranza.
Hace 16 horas

Ocurren dos temblores en Baja California Sur

Este 6 de noviembre hubo dos sismos en el estado de Baja California Sur

  • Magnitud 2.2, a 3 kilómetros al noreste de San José del Cabo. 
  • Magnitud 1.8, a 2 kilómetros al noreste de San José del Cabo. 
Hace 17 horas

Sismo sorprende en Zacatecas

Según los datos del Servicio Sismológico, en la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 1.4 a 3 kilómetros al noroeste de Zacatecas, Zacatecas. 

Hace 19 horas

Tiembla en Oaxaca: ¿De qué magnitud?

El sismo ocurrió durante la madrugada, a 56 kilómetros al sur de San Pedro Pochutla, con una magnitud de 4.0, sin que hasta ahora exista reporte de daños.

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