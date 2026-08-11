El fenómeno de subducción de placas que explica el fuerte sismo de Colombia

En Colombia, permea las afectaciones por el sismo ocurrido el día de ayer, con una magnitud de 7.4; este país vivió el movimiento telúrico más fuerte de la última década. Esto tiene una conexión directa con la subducción de placas tectónicas.

El terremoto en Colombia tuvo su epicentro en el municipio de San José de Palmar, causando víctimas mortales y daños materiales en ciudades como Pereira, Manizales y Cali.

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¿Qué es la subducción de placas y por qué se relaciona con el temblor en Colombia?

Una zona de subducción se forma cuando dos placas tectónicas chocan y una se desliza sobre la otra, siendo la de menor densidad la que permanece en la superficie, mientras que la más densa, formada por corteza oceánica, la que se desplaza hacia abajo, es decir, al manto terrestre.

La subducción forma parte del proceso de reciclaje en la tectónica de placas; es en estas zonas donde se funden para formar volcanes, fosas, oceánicas y nuevas rocas. Otro ejemplo de zona de subducción sería la costa de Perú; la placa oceánica de Nazca se introduce bajo la placa sudamericana para crear una fosa oceánica como la cordillera de los Andes.

#Mundo | Personal de una clínica veterinaria en Medellín, #Colombia, evacuó rápidamente a los animales hospitalizados durante el terremoto de magnitud 7.4.



Todos los pacientes y trabajadores fueron puestos a salvo y se encuentran bien. pic.twitter.com/f04U9xW0A1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

De acuerdo con el Servicio Geológico de EU, el Cinturón de Fuego del Pacífico es una serie de zonas de subducción, y los volcanes a lo largo de este cinturón son resultado de la misma.

¿Qué generan las zonas de subducción de placas tectónicas?

Estas zonas de subducción pueden generar terremotos, cordilleras volcánicas, fosas oceánicas, siendo también los tsunamis una consecuencia a partir de terremotos generados por el movimiento de las placas en dichas zonas.

El juego de la densidad y la gravedad va directamente relacionado con los procesos de subducción de las placas tectónicas, donde, a medida que las placas convergen, la placa con mayor densidad se desliza bajo la placa más ligera. Colombia está ubicada en el límite de tres placas tectónicas: Caribe, Nazca y Sudamericana.

#LoÚltimo | A casi 24 horas del terremoto de magnitud 7.4 que azotó a #Colombia, el balance aumentó a 169 muertos y 668 heridos.



Cali y Pereira concentran la mayoría de las víctimas, mientras continúan las labores de búsqueda entre al menos 165 edificaciones colapsadas.… pic.twitter.com/sWNkkg9uQY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

México y Colombia comparten el ser países con actividad sísmica, donde en el caso de este último tuvo una profundidad mayor y que tiene que ver directamente con la dinámica natural de la subducción de placas, donde estas se movieron en direcciones encontradas.