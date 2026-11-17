Las lluvias intensas, el viento y el descenso de temperaturas marcarán el pronóstico del clima en México este miércoles 18 de noviembre de 2026. El frente frío número 6 mantendrá condiciones adversas en el Golfo de México y el sureste, donde Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco podrían recibir precipitaciones de hasta 75 milímetros; mientras tanto, el frente frío 7 avanzará por el noroeste y favorecerá vientos fuertes y un ambiente más frío.

El panorama también contempla rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de temperaturas mínimas de hasta -5 grados en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango; las condiciones podrían complicar los traslados y provocar inundaciones en regiones con lluvias intensas.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este miércoles?

El frente frío número 6 permanecerá estacionario sobre el Golfo de México y, junto con otros sistemas atmosféricos, mantendrá las precipitaciones más importantes en el sureste del país.

Para este miércoles se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Veracruz, este de Oaxaca, noroeste de Chiapas y oeste de Tabasco.

También se pronostican precipitaciones de 25 a 50 milímetros en el suroeste de Campeche y sur de Quintana Roo.

En tanto, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México tendrán intervalos de chubascos.

¡Buenas noches! En nuestro #VideoPronóstico infórmate sobre las condiciones del tiempo que se prevén para esta noche y el día de mañana en #México pic.twitter.com/tXDzw92xpa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 18, 2026

Frente frío 7 avanzará por el noroeste de México

El segundo sistema frontal recorrerá lentamente el noroeste y norte del territorio nacional. Su presencia estará acompañada de viento, descenso de temperatura y lluvias aisladas en algunas zonas.

Las temperaturas más bajas se esperan durante la madrugada en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, con registros de -5 a 0 grados. Otras regiones montañosas del norte y centro tendrán mínimas de entre 0 y 5 grados.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se prevén bancos de niebla al amanecer y ambiente frío, con posibles heladas en las zonas altas. Por la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse lluvias y chubascos.

La Ciudad de México tendrá temperaturas mínimas de 10 a 12 grados y máximas de 21 a 23. Para Toluca se esperan valores de 4 a 6 grados al amanecer y de 18 a 20 durante la tarde.