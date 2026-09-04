El mes con más frentes fríos ya esta marcado: así será el calendario 2026-2027 en México

La temporada de frentes fríos 2026-2027 ya tiene pronóstico para México, con un total de 56 sistemas previstos entre septiembre y mayo. Pero, ¿en qué meses se espera la mayor cantidad? Aquí te presentamos el calendario completo para que conozcas cómo se distribuirán durante la temporada y cuándo se concentrará la mayor cantidad.

Calendario de frentes fríos en México 2026-2027

Para saber cómo se distribuirá la temporada, el pronóstico permite revisar mes a mes cuántos frentes fríos se esperan en México. Se esperan 56 pronosticados y 50 climatología: Este es el calendario previsto para el periodo 2026-2027:



Septiembre: 3 pronosticados y 3 climatología.

Octubre: 7 pronosticado y 5 climatología.

Noviembre: 8 pronosticado y 6 climatología.

Diciembre: 9 pronosticado y 7 climatología.

Enero: 8 pronosticado y 7 climatología.

Febrero: 7 pronosticado y 6 climatología.

Marzo: 6 pronosticado y 6 climatología.

Abril: 6 pronosticado y 6 climatología.

Mayo: 2 pronosticado y 4 climatología.

De acuerdo con @conagua_clima, para la temporada de ❄️ #FrentesFríos 2026-2027, que estadísticamente inicia en septiembre y concluye en mayo, estos son los sistemas que se pronostican:



⚠️ Recuerda consultar solo fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección… pic.twitter.com/FUIsQB3jhN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 4, 2026

De acuerdo con el calendario previsto, diciembre será el mes con mayor número de frentes fríos durante la temporada 2026-2027, con nueve sistemas pronosticados .

La actividad también será evaluada en noviembre y enero, por lo que el periodo a finales de otoño y el invierno concentrará la mayor presencia de estos fenómenos.

Zonas de México donde hace más frío

Las zonas serranas del norte de México son las que suelen registrar las temperaturas más bajas, particularmente en Chihuahua y Durango. El SMN ha registrado temperaturas mínimas de hasta -10 °C a -15 °C en zonas serranas de ambos estados durante el invierno.

También pueden registrarse condiciones muy frías en las sierras de Baja Califonia, Sonora, Coahuila y Zacatecas, mientras que en las zonas altas del centro, como Estado de México, Tlaxcala y Puebla, también son frecuentes las heladas.

Toma nota que cuando un mes presenta más frentes fríos no significa que será el mes con las temperaturas más bajas; la intensidad de cada sistema y otros factores atmosféricos también influyen.