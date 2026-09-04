Se esperan 56 frentes fríos 2026-2027 en México: Lista de estados que encenderán alertas ante la temporada

El territorio mexicano se prepara para enfrentar un escenario climatológico extraordinario al confirmarse el pronóstico de 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027, una cifra histórica que supera de manera oficial el promedio habitual de 50 sistemas registrados en el país.

Este inusual incremento en la actividad frontal romperá la dinámica climática ordinaria, ya que los estragos de las masas de aire polar comenzarán a golpear con mayor intensidad a partir de diciembre.

Estados susceptibles a los frentes fríos y sus afectaciones

En el análisis geográfico de las afectaciones, el organismo federal identificó que las entidades del norte y noreste del país serán las que resientan con mayor fuerza el paso de estos fenómenos a partir del mes de diciembre.

Entre los estados con mayor susceptibilidad al registro de frentes fríos destacan Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Tamaulipas. En estas demarcaciones, los descensos térmicos pronosticados exigirán medidas preventivas rigurosas en los sectores agrícola, ganadero y de salud pública debido al impacto directo de las masas de aire polar.

Estos son los meses en que habrá lluvias históricas

A la par de la vigilancia sobre los sistemas frontales, las instancias meteorológicas enfatizaron que la temporada de precipitaciones pluviales aún no concluye.

Durante el periodo comprendido entre septiembre y noviembre, el país mantendrá niveles de lluvia cercanos al promedio histórico. Esta condición generará una transición climática compleja, donde las comunidades deberán lidiar de manera simultánea con la humedad remanente de las lluvias y la llegada paulatina de los primeros frentes fríos de la temporada en distintas regiones del territorio nacional.

