¿Es HOY? Conagua advierte del día con más lluvias de esta semana en la CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzaron una nueva alerta en la CDMX por el temporal de lluvias que seguirá golpeando a la capital. Durante los próximos días, el pronóstico del clima advierte de aguaceros torrenciales, tormentas eléctricas, caída de granizo y probabilidad de inundaciones en varias alcaldías.

¿Cuál será el día con más lluvias en la CDMX?

A través de sus canales oficiales, las autoridades meteorológicas informaron que, desde hoy, y hasta el próximo domingo 7 de junio, se esperan severas precipitaciones para el horario vespertino, por lo que emitieron un reporte donde explican cuáles son los días exactos con mayor probabilidad de lluvias torrenciales.

El informe emitido hoy explica que la Ciudad de México enfrentará una racha de lluvias prácticamente todos los días hasta el próximo domingo; sin embargo, no todas las jornadas tendrán la misma intensidad.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el viernes 5 y el sábado 6 de junio concentran el mayor riesgo de precipitaciones fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

Aunque las precipitaciones comenzarán desde este jueves, los especialistas identifican al viernes y sábado por la tarde como los momentos más complicados del temporal. Para ambos días se prevé una probabilidad cercana al 80 por ciento de lluvias intensas, escenario que aumenta el riesgo de encharcamientos, afectaciones viales y acumulación de agua en distintos puntos de la capital.

El domingo las lluvias continuarán presentes , aunque con una intensidad ligeramente menor. Aun así, la posibilidad de tormentas y granizo seguirá vigente durante las horas de la tarde y parte de la noche.

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⛈️ Para la tarde de este jueves se pronostican #Lluvias puntuales muy fuertes en regiones de la #CDMX. pic.twitter.com/8gSJKTkfE0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

Recomendaciones ante las lluvias en la CDMX

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente durante los traslados vespertinos.

Entre las principales recomendaciones destacan:



Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos por tráfico.

Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.

Mantener limpios desagües y coladeras cercanas a viviendas y negocios.

Resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Consultar actualizaciones del pronóstico del clima antes de salir de casa.

Además de las lluvias, las condiciones de tormenta podrían reducir la visibilidad para automovilistas y generar complicaciones en algunas vialidades de la capital.