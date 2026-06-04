Lluvias colapsan la CDMX: Afectaciones por encharcamientos, reporte de tráfico y alertas hoy 4 de junio 2026

Durante la madrugada, las lluvias en la CDMX provocaron encharcamientos en algunas zonas de la capital. La Conagua informó que se espera un ambiente cálido y se pronostican, lluvias fuertes, son muy fuertes en el sur y poniente y hasta posible caída de granizo.

En Azteca Noticias traemos para ti, actualizaciones puntuales sobre alertas en la ciudad por lluvias en vivo.