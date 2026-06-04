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Lluvias colapsan la CDMX: Afectaciones por encharcamientos, reporte de tráfico y alertas hoy 4 de junio 2026

Las lluvias de esta madrugada y mañana del 4 de junio de 2026 traen consigo afectaciones en el tráfico y calles inundadas; consulta las actualizaciones en vivo.

Lluvias en CDMX
Toma en cuenta que se prevé para hoy, lluvias en algunas zonas de la CDMX.|SGIRPC

Escrito por: Ollinka Méndez

Durante la madrugada, las lluvias en la CDMX provocaron encharcamientos en algunas zonas de la capital. La Conagua informó que se espera un ambiente cálido y se pronostican, lluvias fuertes, son muy fuertes en el sur y poniente y hasta posible caída de granizo.

En Azteca Noticias traemos para ti, actualizaciones puntuales sobre alertas en la ciudad por lluvias en vivo.

Lluvias colapsan la CDMX: Afectaciones por encharcamientos, reporte de tráfico y alertas hoy 4 de junio 2026

Caos en Insurgentes por encharcamientos

Encharcamientos en Insurgentes (de San Fernando a Eje 10) y Periférico hacia San Jerónimo.

Aguas negras en la colonia 20 de Noviembre

Un apagón tras el fuerte aguacero de anoche provocó una falla en la planta de bombeo de Gran Canal, lo que desató el brote de aguas negras en la colonia 20 de Noviembre.

Al menos cuatro calles resultaron inundadas y el agua sucia entró a varias viviendas de la zona. Personal de la alcaldía ya labora con camiones vactor para desazolvar las calles y atender a los vecinos afectados.

Encharcamiento en Venustiano Carranza

Hay afectaciones en Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, en la alcaldíia Venustiano Carranza. Toma tus precacuciones debido al tráfico por lluvias.

Se esperan lluvias en el Poniente de la CDMX

Las afectaciones en las habilidades de la CDMX, por lluvia podrían continuar durante el día y tarde en el sur y Poniente de la capital. Toma tus precauciones..

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