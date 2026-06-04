Lluvias colapsan la CDMX: Afectaciones por encharcamientos, reporte de tráfico y alertas hoy 4 de junio 2026
Las lluvias de esta madrugada y mañana del 4 de junio de 2026 traen consigo afectaciones en el tráfico y calles inundadas; consulta las actualizaciones en vivo.
Durante la madrugada, las lluvias en la CDMX provocaron encharcamientos en algunas zonas de la capital. La Conagua informó que se espera un ambiente cálido y se pronostican, lluvias fuertes, son muy fuertes en el sur y poniente y hasta posible caída de granizo.
En Azteca Noticias traemos para ti, actualizaciones puntuales sobre alertas en la ciudad por lluvias en vivo.
Lluvias en la #CDMX provocan inundaciones y accidentes viales en distintos puntos— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026
Un encharcamiento en Avenida Universidad bloquea dos carriles hacia Miguel Ángel de Quevedo. En tanto, en el Eje 3 Sur, el agua alcanzó los 25 centímetros, colapsando el tránsito con rumbo al… pic.twitter.com/Ur3hWlgOuU
Lluvias colapsan la CDMX: Afectaciones por encharcamientos, reporte de tráfico y alertas hoy 4 de junio 2026
Caos en Insurgentes por encharcamientos
Encharcamientos en Insurgentes (de San Fernando a Eje 10) y Periférico hacia San Jerónimo.
¡Orgullo periodístico! Galardonan a nuestro reportero @isidrocorro— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026
Estamos de manteles largos celebrando al gran Isidro Corro, quien recibió el merecido "Pergamino a la Libertad de Expresión", sumando ya cinco premios nacionales en su destacada trayectoria.
Haciendo honor a su… pic.twitter.com/8o0I25IicW
Aguas negras en la colonia 20 de Noviembre
Un apagón tras el fuerte aguacero de anoche provocó una falla en la planta de bombeo de Gran Canal, lo que desató el brote de aguas negras en la colonia 20 de Noviembre.
Al menos cuatro calles resultaron inundadas y el agua sucia entró a varias viviendas de la zona. Personal de la alcaldía ya labora con camiones vactor para desazolvar las calles y atender a los vecinos afectados.
Encharcamiento en Venustiano Carranza
Hay afectaciones en Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, en la alcaldíia Venustiano Carranza. Toma tus precacuciones debido al tráfico por lluvias.
Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC agiliza la circulación en el Eje 1 Norte Fuerza Área Mexicana entre Economía y Blvd. Puerto Aéreo por encharcamiento, alcaldía Venustiano Carranza, @SEGIAGUA. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/32Ga0IOMVb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026
Se esperan lluvias en el Poniente de la CDMX
Las afectaciones en las habilidades de la CDMX, por lluvia podrían continuar durante el día y tarde en el sur y Poniente de la capital. Toma tus precauciones..
#PronósticoDelTiempo || Excelente jueves.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026
Hoy tendremos ambiente cálido con cielo nublado en la Ciudad de México.
Se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, principalmente en el sur y poniente, con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Pueden presentarse… pic.twitter.com/oClAMeHRLc