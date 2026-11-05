¡Ya huele a Navidad! La temporada decembrecia está cada vez más cerca, y aunque las tiendas se llenan de esferas y luces con semanas de anticipación, exista una fecha clave en México que marca el inicio de estas festividades, pero ¿cuándo se pone el árbol de Navidad?

Te compartimos qué día exacto en el que debes poner el árbol de Navidad, así como las fechas más populares para iniciar con lo adornos navideños.

¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad en México? Fecha exacta, según el calendario de Adviento

El calendario de Adviento dicta que el árbol de Navidad debe colocarse a partir del primer domingo de Adviento , el cual cae este 29 de noviembre 2026 , marcando el inicio del periodo litúrgico de preparación.

Por otro lado, la tradición católica señala que el árbol también puede ponerse el 8 de diciembre 2026, el Día de la Inmaculada Concepción, una tradición muy arraigada en México.

¿Cuándo se debe poner el árbol de Navidad en México? (PEXELS)

Otras fechas populares para adornar la casa en México

Además de colocar el árbol de Navidad y el nacimiento a finales de noviembre o el 8 de diciembre, el último mes del año cuenta con múltiples fechas para decorar los hogares mexicanos, pero ¿cuándo caen?

12 de diciembre - Día de la Virgen de Guadalupe: Se adornan los altares familiares con rosas frescas, luces y veladoras .

Se adornan los altares familiares con . 16 de diciembre - Inicio de las Posadas: Se cuelgan las tradicionales piñatas de 7 picos y luces en patios o fachadas para recibir a los peregrinos.

Se cuelgan las tradicionales y luces en patios o fachadas para recibir a los peregrinos. 24 de diciembre - Nochebuena: Se viste la mesa de gala con flores de Nochebuena y se “acuesta” formalmente al Niño Dios en el pesebre del nacimiento.

Se viste la mesa de gala con flores de Nochebuena y en el pesebre del nacimiento. 31 de diciembre - Año Nuevo: Se añaden detalles en tonos dorados y plateados, globos con el nuevo año y amuletos de la abundancia (como borreguitos) en la entrada.

¿Cuándo se debe quitar el árbol de Navidad en México?

En México el árbol de Navidad se retira tradicionalmente en dos fechas principales, según la costumbre familiar o religiosa.

El 6 de enero, el Día de Reyes, es la fecha más extendida según el calendario cristiano, ya que coincide con la Epifanía, marcando el final oficial de la temporada navideña.

Otra fecha es el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, ya que muchas familias optan por dejarlo hasta este día debido a la conmemoración por la presentación de Jesús en el templo y marca el cierre completo del ciclo de fiestas y nacimientos.