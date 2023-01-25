¿Qué descuentos hay en el pago de tenencia en CDMX en 2023?

Desde el 1 de enero de 2023 comenzaron los descuentos en la Ciudad de México (CDMX) de servicios como el predial, el agua y la tenencia, conoce qué requisitos se necesitan para acceder a ellos y cómo realizar el pago.

Recordar que la tenencia es el derecho que se paga por usar las placas que tiene el vehículo, la cual se paga año con año.

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En la CDMX se puede extender el pago de la tenencia en caso de que se pague el refrendo.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, indica que el pago del refrendo es de 658 pesos, con un 100% de descuento en la tenencia siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos.

¿Cómo obtener descuentos en el pago de tenencia en CDMX?

El gobierno capitalino dio a conocer qué requisitos se debe tener para acceder a los descuentos del pago de la tenencia en 2023.

1. Ser persona física o moral sin fines de lucro.

2. El valor de tu vehículo no debe exceder de los 250 mil pesos incluido el IVA y una vez aplicado el factor de depreciación.

3. No tener adeudos del pago de tenencia de años anteriores.

4. Contar con la Tarjeta de Circulación con chip vigente. De no ser así, el gobierno de la CDMX conmina a los conductores a realizar el pago correspondiente a la renovación.

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Vigencia al 31 de marzo 2023.#LaHonestidadDaResultados pic.twitter.com/YSA9EXmjHU — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) January 25, 2023

¿Cuándo pagar la tenencia 2023 en CDMX?

La Secretaría de Administración y Finanzas detalló que estos descuentos en el pago de la tenencia es del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2023.

¿Dónde pagar la tenencia en CDMX en 2023?

El pago de derechos e impuestos se puede realizar en más de 8 mil 800 puntos de cobro, en línea a través de la página de la Secretaría de Administración y Finanzas y por la app móvil “Tesorería CDMX”.

Al respecto, la dependencia capitalina indicó que los kioscos están abiertos de lunes a domingo de las 9:00 a las 20:00 horas, en donde además de la tenencia se puede pagar el predial, las licencias e infracciones.