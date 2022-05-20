Aumentan tensiones entre Cuba y EU por Cumbre de las Américas

Cuba ha señalado que Estados Unidos (EU) está haciendo un esfuerzo desesperado por imponer su voluntad al resto del hemisferio occidental al determinar qué países deberían ser invitados a la próxima Cumbre de las Américas, elevando las tensiones entre ambas naciones.

Cabe señalar que el gobierno de Joe Biden envió una primera tanda de invitaciones a la cumbre, según informó este viernes (20 de mayo de 2022) un funcionario, sin embargo la fuente, que habló con la agencia Reuters bajo condición de anonimato, se negó a decir qué países están en la lista de invitados o si Cuba, Venezuela y Nicaragua serían excluidos.

Carlos Fernández de Cossío, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, señaló que la decisión es un "reflejo del desprecio estadunidense hacia nuestra región", un reproche a los dichos de Kerri Hannan, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, que acusó a Cuba de utilizar la cumbre para distraer la atención de las denuncias de abusos a los derechos humanos.

Hannan "debería explicar mejor lo que su gobierno ha decidido hacer y abandonar el lenguaje ambiguo e injustificado acerca del derecho a participar en un evento que no es de Estados Unidos. Es de todas las Américas", agregó Cossío en su comunicado.

El pasado 6 de Mayo se llevó acabo el #DiálogoHemisférico, donde las y los voceros de los grupos de trabajo sub-regionales de la #SociedadCivil, #ActoresSociales y Organizaciones de Mujeres presentaron las recomendaciones en el marco del IV #GRIC 🤝 🔗https://t.co/0nyu8Bj16P pic.twitter.com/Oql8vV1rIx — Cumbre Américas OEA (@CumbreAmericas) May 17, 2022

Funcionarios de EU consideran invitar a representante cubano a Cumbre de las Américas

En medio de las recientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos (EU) en torno a la próxima Cumbre de las Américas, funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden consideran invitar a un representante cubano a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos.

Cabe señalar que Washington se esfuerza por evitar un boicot potencialmente vergonzoso por parte de algunos líderes regionales, durante la Cumbre de las Américas planeada para realizarse el próximo mes.

La discusión se ha centrado en permitir una presencia cubana en la cumbre de Los Ángeles por debajo del nivel del presidente o ministro de Relaciones Exteriores del país, pero está en una etapa temprana y no se ha tomado una decisión, reveló una fuente a Reuters. The Associated Press informó primero que la idea estaba bajo consideración.

Más temprano un funcionario señaló que el gobierno de Biden ha enviado la primera tanda de invitaciones a la Cumbre de las Américas, pero la fuente, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, se negó a decir qué países están en la lista de invitados.

Cabe señalar que una creciente lista de líderes ha amenazado con no asistir a la Cumbre de las Américas, a menos que se permita la asistencia de todos los Gobiernos regionales, entre ellos Cuba.

#Biden officials consider inviting #Cuba representative as US seeks to keep Americas summit from derailing / by ⁦@mattspetalnick⁩ and Dave Sherwood #summitoftheamericas https://t.co/4GpKEjecd6 — Matt Spetalnick (@mattspetalnick) May 20, 2022

Presidente AMLO condicionó su asistencia a Cumbre de las Américas

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condicionó su asistencia al señalar que no irá a la Cumbre de las Américas, si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

A este posible boicot a la Cumbre de las Américas, programada para celebrarse del día 6 al 10 de junio (2022), también se sumó el presidente de Bolivia, Luis Arce.