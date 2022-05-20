Cuba no coopera plenamente contra el terrorismo: EU

El gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, volvió a incluir el viernes (20 de mayo de 2022) a Cuba en una lista de países que, según Washington, "no cooperan plenamente" en su lucha contra el terrorismo, lo que aviva aún más las tensiones con La Habana.

En la evaluación final publicada el viernes en el Registro Federal estadunidense, el Secretario de Estado Antony Blinken nombró a Cuba entre los cinco países (junto con Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria) que, según Washington, no cumplen sus expectativas.

Carente de pretextos para el empeño de excluir a países de la región de la Cumbre hemisférica en Los Ángeles, EEUU acude nuevamente a la calumnia al señalar que #Cuba no coopera lo suficiente en la lucha contra el terrorismo. Una mentira más. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 19, 2022

El Departamento de Estado está obligado por ley a proporcionar esta lista anualmente al Congreso estadunidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se anticipó el jueves a la medida y calificó el borrador de notificación del 11 de mayo firmado por Blinken como "una mentira más" procedente de Washington.

La evaluación de Estados Unidos es casi idéntica a una emitida por el gobierno de Biden hace un año, que se apegó a la decisión del gobierno del expresidente Donald Trump.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Reuters que su decisión del viernes fue el resultado de una revisión de "los objetivos antiterroristas con ese país y una evaluación realista de sus capacidades".

EEUU vuelve a acusar a #Cuba de no cooperar los suficiente en la lucha contra el terrorismo, hipócrita calumnia que ningún funcionario de ese gobierno puede fundamentar honestamente. La trayectoria cubana en el combate verdadero al terrorismo es limpia y reconocida. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 19, 2022

EU acusa a Cuba de no cooperar lo suficiente en la lucha contra el terrorismo

La decisión se produce después de que el lunes el gobierno de Biden revocó parcialmente a algunas restricciones de la era Trump sobre las remesas y los viajes a la isla de gobierno comunista, medidas que La Habana ha tachado de escasas en detalles, con motivaciones políticas e insuficientes.

Las tensiones entre ambas partes han aumentado por las señales de que Cuba -junto con Nicaragua y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro- podría ser excluida de la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el próximo mes.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo justo antes de dejar el cargo, una medida distinta a la evaluación de cooperación insuficiente.

El gobierno de Biden dijo que la designación de patrocinador del terrorismo aún está en revisión.