Confirma TEPJF amonestación pública contra AMLO, por incumplir medidas cautelares ordenadas por el INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó una amonestación pública para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por no acatar las medidas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los magistrados afirmaron que sí pueden sancionar al ejecutivo federal luego de incumplir con el retiro de expresiones con fines político electorales en una conferencia matutina realizada en marzo del presente año.

Confirma #TEPJF amonestación pública al presidente @lopezobrador_ por incumplir medidas cautelares ordenadas por el @INEMexico.



Sostienen #magistrados que el instituto sí puede sancionar al mandatario. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

¿Por qué el TEPJF decidió amonestar a AMLO?

En la sesión que se llevó a cabo este miércoles 7 de junio, los magistrados indicaron que la amonestación se da luego de que el órgano electoral le ordenó a AMLO eliminar contenido que podría impactar en las elecciones del Estado de México y Coahuila, mismas que se llevaron a cabo el pasado domingo 4 de junio con millones de votantes.

La mañanera de AMLO que activó las alertas se dio el 27 de marzo y a pesar de las advertencias el INE encontró que los fragmentos seguían visibles por lo que consideró que se había ignorado la petición y por ende la amonestación.

TEPFJ respalda la decisión del INE al amonestar al presidente de México

Los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en voz del presidente Reyes Rodríguez Mondragón agregaron que la amonestación elaborada por el INE sí es válida luego de un profundo análisis realizado en los materiales recabados del 27 de marzo.

Previo a la amonestación, la Sala Superior confirmó un acuerdo con el INE para retirar determinado contenido de la mañanera de AMLO realizada el miércoles 24 de mayo, pues consideraron que no se respetaron los estatutos de equidad e imparcialidad rumbo a las elecciones Edomex 2023.