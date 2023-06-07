¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 7 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este miércoles 7 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

¿Qué dijo AMLO tras la renuncia de Marcelo Ebrard a la SRE?

Al ser cuestionado sobre la salida del canciller Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el presidente AMLO respaldó su decisión, pues dijo que él buscará ser el candidato de Morena para las elecciones 2024 por la presidencia.

Caso de civiles asesinados por Ejército en Tamaulipas sí fue ejecución extrajudicial

Sobre el caso del video que circuló donde se ve que el Ejército asesina a civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas: “Al parecer hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Cuando se castigan derechos humanos no se puede permitir. Ya inicio la investigación”, señaló AMLO.

#EnLaMañanera | Militares que cometieron presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, #Tamaulipas serán puestos a disposición de autoridades ministeriales pic.twitter.com/UQf8a99UN8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

AMLO se reunirá con secretario de Transportes de EU

El presidente López Obrador destacó que este miércoles 7 de junio se reunirá con el secretario de Transportes de Estados Unidos, que será recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de que se trate la Categoría 1 de seguridad aérea.

AMLO aclara que no se ha entregado ninguna concesión minera

AMLO señaló que la producción energética mejoró y en el caso de la minería aseveró que se entregaron millones de hectáreas, pero las mineras están devolviendo las concesiones porque tienen que pagar impuestos.