Tequisquiapan se llena de luz y magia para despedir el año 2025

Tequisquiapan vive uno de sus momentos más especiales del año. Durante estas fechas decembrinas, este Pueblo Mágico de Querétaro se transforma en un escenario lleno de luces, color, música y tradición, atrayendo a visitantes de distintas partes del país que buscan cerrar el año en un ambiente festivo y familiar.

Desde temprana hora y hasta la noche, las calles se llenan de personas que recorren el centro, toman fotografías y disfrutan de cada rincón iluminado. El sonido de los cohetes, la música y las risas crean un ambiente que invita a quedarse y disfrutar sin prisas.

Luces, fantasía y un ambiente familiar en Tequisquiapan

La decoración decembrina es uno de los mayores atractivos. Cientos de luces envuelven la Plaza Miguel Hidalgo, las calles del primer cuadro y los espacios emblemáticos del municipio. Para muchos visitantes, la experiencia es única.

Ángel Vázquez, turista, asegura que el espectáculo vale totalmente la pena. “Por toda la iluminación y la fantasía que existe, sí lo recomiendo, sí vale la pena venir”, comentó mientras recorría el centro.

Uno de los momentos que más sorprende a chicos y grandes es la nieve artificial y las burbujas que caen del cielo, creando un ambiente que recuerda a un cuento navideño, justo antes de recibir el año 2026.

Carrusel, fotos y postales inolvidables en el Pueblo Mágico

Familias completas, parejas y grupos de amigos aprovechan cada espacio para tomarse fotos. El carrusel iluminado, instalado en el corazón del municipio, se ha convertido en uno de los puntos más visitados y fotografiados.

Arturo Ramos Guzmán, quien visita Tequisquiapan por primera vez, llegó acompañado de su familia y quedó sorprendido. “Es impresionante, tantas luces, tanta iluminación, la nieve artificial que disfrutaron los niños y nosotros también”, compartió.

Tradición artesanal que da identidad al pueblo de Tequisquiapan

Tequisquiapan no solo brilla por sus luces, sino también por su vocación artesanal. Aquí, mujeres y hombres elaboran verdaderas obras de arte con técnicas heredadas de generación en generación. Canastas, tejidos y piezas decorativas forman parte de la identidad del municipio.

En el centro destaca un árbol monumental de casi 20 metros de altura, elaborado con canastas de carrizo por artesanos locales. La pieza se ha convertido en un símbolo de orgullo y en uno de los principales atractivos de la temporada.

Antojitos y sabores que completan la experiencia en Tequisquiapan

El recorrido no estaría completo sin los antojitos. Los visitantes disfrutan de elotes preparados, dulces típicos y otros sabores tradicionales que se venden en los alrededores del centro. Comer, caminar y disfrutar del ambiente se vuelve parte de la experiencia.

Con su combinación de luz, tradición, artesanía y gastronomía, Tequisquiapan se consolida como uno de los destinos favoritos para cerrar el año en Querétaro, ofreciendo momentos que se quedan en la memoria de quienes lo visitan.