La terapia de AstraZeneca funciona contra la variante Omicron

AstraZeneca y Regeneron informaron que sus terapias con anticuerpos para combatir el Covid-19 también funcionan contra la nueva variante Omicron.

La empresa AstraZeneca aseguró que a través de un estudio demostraron que los anticuerpos Evusheld, mantenían la actividad neutralizadora contra Omicron.

El estudio fue realizado por investigadores independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), sin embargo, aún se realizan más análisis de Evusheld para conocer qué tan eficaz es contra Omicron.

Mientras tanto, Regeneron dijo que su terapia REGEN-COV es menos eficaz contra la variante Omicron, pero sí es activa contra Delta, lo que reafirma los datos de sus pruebas de laboratorio.

Además, investigadores alemanes también descubrieron que la terapia de Regeneron pierde la mayor parte de su eficacia frente a la variante Omicron, la nueva variante de Covid.19.

#Evusheld, el cóctel de anticuerpos de @AstraZeneca funciona contra la variante #omicron de #Covid19, reveló un estudio realizado por investigadores independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los #EU pic.twitter.com/7gF34roeRN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 16, 2021

REGEN-COV está autorizado en Estados Unidos para tratar a personas con Covid-19 de leve a moderado y para la prevención en personas con alto riesgo de exposición a la enfermedad.

Omicron, nuevo reto para AstraZeneca

Los investigadores de la FDA descubrieron que la potencia de Evusheld estaba dentro de los rangos observados en las personas previamente infectadas por el Covid-19, lo que resulta prometedor para un uso generalizado de la terapia, que es la primera inyección preventiva distinta de las vacunas contra el coronavirus.

AstraZeneca dijo que la empresa y terceros realizan más análisis de la terapia Evusheld contra Omicron, y que se esperan datos "muy pronto", para conocer con mayor seguridad cuál es su efectividad contra la nueva variante.

El uso de Evusheld está autorizado en Estados Unidos para prevenir las infecciones por Covid-19 en personas con sistemas inmunitarios débiles o con antecedentes de efectos secundarios graves de las vacunas contra el coronavirus.

Los tratamientos de AstraZeneca y Regeneron pertenecen a una clase de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales que imitan a los anticuerpos naturales en la lucha contra las infecciones.

A diferencia de las vacunas, las terapias de estas compañías no dependen del organismo para crear una respuesta inmunitaria, por lo que pueden ayudar a las personas con sistemas inmunitarios débiles o comprometidos.

