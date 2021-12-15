Omicron es más transmisible que Delta: directora de los CDC

Los primeros datos sugieren que la variante Omicron es más transmisible que Delta, informó Rochelle Walensky, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Walensky detalló que las primeras investigaciones sugieren que la variante Omicron tiene un tiempo de duplicación de unos dos días, por lo que los expertos están viendo un aumento de casos de Covid-19.

Añadió que en Estados Unidos se registró un aumento de casos de Omicron en residentes de residentes de hogares de ancianos completamente vacunados y que los que han recibido dosis de refuerzo de la vacuna tienen una tasa de infección que es 10 veces menor.

Hay casos confirmados de la variante Omicron en al menos 36 estados y los funcionarios de salud esperan que la proporción de casos en Estados Unidos siga subiendo durante las próximas semanas, alertaron los CDC.

CDC estimates that #Omicron variant now represents about 3% of U.S. #COVID19 cases.



Layered prevention strategies work to prevent COVID-19 spread:

- Vaccines + boosters when eligible.

- Masking in indoor public spaces.



Schedule a vaccine or booster: https://t.co/xbvNibdkCt. — CDC (@CDCgov) December 14, 2021

¿Qué tan grave es la variante Omicron?

Los CDC informaron que necesitan más datos para saber si las infecciones por la variante Omicron y en especial de los casos de reinfección e infección en vacunados, causan enfermedad más grave o más casos de muerte que las infecciones en comparación con Delta.

A través de un comunicado los CDC indicaron que esperan que las vacunas ayuden contra casos graves, hospitalizaciones y muertes ocasionados por la variante Omicron; sin embargo,

Se espera que las vacunas actuales protejan contra casos graves, hospitalizaciones y muertes a causa de la infección por la variante Omicron.

La reciente aparición de la variante Omicron destacó aún más la importancia de la vacunación y las dosis de refuerzo, explicaron los CDC.

Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre del 2021, se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una nueva variente del SARS-CoV-2, causante del Covid-19, que podría ser más transmisible que Delta. Esta nueva variante se detectó por primera vez en muestras recolectadas el 11 noviembre del 2021 en Botsuana y el 14 de noviembre del 2021 en Sudáfrica.