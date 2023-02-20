Se registra terremoto de 6.3 entre Turquía y Siria

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, Hatay, una de las más afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero, según el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) hoy 20 de febrero de 2023.

A través de su cuenta de Twitter, USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos) escribió que el terremoto de este 20 de febrero de 2023 ocurrió cerca de las 17:04 horas, tiempo centro de Turquía.

El epicentro del terremoto de 6.3 ocurrió al sur de la ciudad de Antioquía y se sintió también en países vecinos; sin embargo, hasta el momento no hay datos sobre nuevos posibles daños o víctimas.

Hay al menos tres muertos y más de 213 heridos con la réplica del terremoto de magnitud 6.3 que ocurrió este lunes 20 de febrero de 2023 en Turquía.

Las tres personas muertas se reportan en las ciudades de Antakya, Defne y Samandağ, dijo el ministro del Interior, Süleyman Soylu. Asimismo, detalló que los servicios de rescate se encontraban buscando en tres edificios.

Desde el terremoto inicial, ocurrido hace dos semanas en Turquía y Siria, han ocurrido 26 réplicas más, detalló el funcionario. En el noroeste de Siria, se reportan más de 130 heridos, detalló el grupo de rescate voluntario Cascos Blancos.

A dos semanas de los terremotos donde hay más de 47 mil muertos en Turquía y Siria

Este lunes 20 de febrero de 2023 se cumplen dos semanas de los terremotos que se registraron en Turquía y Siria, autoridades informaron que las víctimas rondan los 47 mil muertos y más de 110 mil heridos. Cabe destacar que las labores de búsqueda y rescate ya pararon en casi todo el país de Turquía.

Los terremotos en Turquía y Siria son considerados parte de la peor catástrofe moderna de los países; en Siria se han reportado más de 6 mil muertos.

Tan solo el pasado 19 de febrero Médicos Sin Fronteras (MSF) declaró que un convoy de 14 camiones había entrado el domingo en el noroeste de Siria para ayudar en las operaciones de rescate tras los terremotos.