A dos semanas de terremotos en Turquía y Siria, hay más de 47 mil fallecidos

Este lunes 20 de febrero se cumplen dos semanas de los terremotos que se registraron en Turquía y Siria, autoridades informaron que las víctimas rondan los 47 mil muertos y más de 110 mil heridos. Cabe destacar que las labores de búsqueda y rescate ya pararon en casi todo el país de Turquía.

Los terremotos en Turquía y Siria son considerados parte de la peor catástrofe moderna de los países; en Siria se han reportado más de 6 mil muertos.

Tan solo el pasado 19 de febrero Médicos Sin Fronteras (MSF) declaró que un convoy de 14 camiones había entrado el domingo en el noroeste de Siria para ayudar en las operaciones de rescate tras los terremotos.

Hay más de 47 mil muertos a causa de los terremotos en Turquía y Siria|UMIT BEKTAS/REUTERS

Cabe destacar que Siria, ya destrozada por más de una década de guerra civil, la mayor parte de las muertes a causa de los terremotos son del noroeste.

Turquía para labores de búsqueda y rescate tras terremotos

Aunado a ello, las labores de búsqueda y rescate en Turquía se reducían desde el pasado domingo, muchos rezaban solamente para encontrar cadáveres.

En uno de los últimos esfuerzos por sacar a la gente de entre los escombros, 12 días después del terremoto, los equipos de emergencia empezaron el sábado por la noche a retirar escombros con las manos en un lugar de Antioquia.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria a Turquía después de recorrer la parte sureste del país afectada por el terremoto.

Se espera que el costo económico del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sureste de Turquía y Siria el pasado 6 de febrero, ascienda a miles de millones de dólares.

Autoridades prevén que el número de muertos se dispare, pues hay registrados cerca de 264 mil apartamentos destruidos tras los terremotos y miles de desaparecidos.

Nuevo terremoto azota a Turquía y Siria este 20 de febrero

Cabe destacar que este lunes 20 de febrero un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, Hatay, una de las más afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero.

Hasta el momento no hay datos de posibles daños en estructuras de edificios o nuevas víctimas.