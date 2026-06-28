VIDEOS: Un nuevo terremoto sacude China; así se vivió el momento exacto del fuerte sismo

Un nuevo terremoto volvió a encender las alertas en Asia , luego de que un sismo de magnitud 5.2 sacudiera la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. El movimiento telúrico ocurrió poco después de la medianoche y fue percibido por miles de habitantes, quienes compartieron en redes sociales videos que muestran el momento exacto en que la tierra comenzó a temblar.

Las imágenes difundidas en plataformas como X, TikTok y Weibo muestran lámparas balanceándose con fuerza, objetos cayendo de estantes y personas saliendo rápidamente de viviendas y establecimientos comerciales para resguardarse en espacios abiertos.

Terremoto en China provoca intensa movilización

De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), el terremoto ocurrió a las 00:12 horas locales, con epicentro cerca del condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin, y una profundidad de seis kilómetros, una característica que suele hacer más perceptibles los movimientos en superficie.

En los primeros reportes también se manejó una magnitud preliminar de 5.9, aunque posteriormente las autoridades ajustaron la cifra tras analizar los registros sísmicos. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una magnitud de 5.2 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.

La respuesta de emergencia comenzó apenas minutos después del movimiento. Hacia las 00:25 horas, el Destacamento Integral de Rescate de Emergencias de Yibin movilizó vehículos especializados y personal capacitado para inspeccionar posibles daños estructurales, evaluar riesgos y atender cualquier eventualidad en la zona afectada.

Update: According to the China Earthquake Networks Center (CENC), the earthquake occurred at 00:12 local time on June 29, with its epicenter near Gao County, Yibin City, at a depth of 6 km.



Emergency response teams were mobilized within minutes. By 00:25, Yibin's Comprehensive… pic.twitter.com/Kx5RDfblQF — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 28, 2026

VIDEOS del terremoto en China; así se vivió el sismo este 29 de junio

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras el movimiento fue la rápida difusión de videos captados por cámaras de seguridad, teléfonos celulares y sistemas de videovigilancia.

En varios de ellos puede observarse cómo los edificios comienzan a vibrar repentinamente, mercancía cae de los anaqueles en tiendas y los habitantes reaccionan buscando refugio o abandonando inmuebles. Otros clips muestran el sonido de alarmas y la evacuación de complejos habitacionales apenas unos segundos después de iniciadas las sacudidas.

Este tipo de registros se ha convertido en una de las principales fuentes para dimensionar el impacto inmediato de los terremotos, especialmente en zonas urbanas donde las cámaras captan distintos ángulos del fenómeno.

Una semana marcada por intensa actividad sísmica en el Cinturón de Fuego del Pacífico

El terremoto registrado en China ocurre apenas unos días después de una serie de movimientos telúricos que mantuvieron en alerta a distintos países ubicados sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, la región con mayor actividad sísmica del planeta.

Durante esta misma semana, Venezuela enfrentó la peor tragedia tras ser sacudida por dos potentes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, un desastre que dejó cientos de víctimas y miles de personas afectadas.

La actividad sísmica también alcanzó a Japón, donde un terremoto de magnitud 6.9 fue sentido frente a las costas de Iwate sin generar riesgo de tsunami; a California, Estados Unidos, con un sismo de magnitud 5.6 que provocó caída de objetos y cortes de energía en algunas comunidades; y a Perú, donde un movimiento de magnitud 4.9 fue percibido en la región de Pucallpa sin reportarse daños.