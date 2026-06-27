Actualizaciones de Venezuela HOY: 1,430 personas fallecidas y cincuenta mil desaparecidos tras terremotos

Este miércoles 24 de junio, dos devastadores terremotos azotaron Venezuela con menos de cuarenta segundos de diferencia entre ambos. Fueron de magnitud 7.2 y 7.5 y derrumbaron decenas de edificios, hasta el momento, se reportan casi mil personas fallecidas y más de cincuenta mil desaparecidos.

La aplicación móvil VenApp, que se utilizaba para espionaje y denuncia de opositores, ya funciona para agilizar las labores de localización de víctimas.