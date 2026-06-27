Actualizaciones de Venezuela HOY: 1,430 personas fallecidas y cincuenta mil desaparecidos tras terremotos
Continúa aumentando la cifra de muertos y desaparecidos por los terremotos del día miércoles en Venezuela. Estas son las últimas actualizaciones HOY 27 de junio.
Este miércoles 24 de junio, dos devastadores terremotos azotaron Venezuela con menos de cuarenta segundos de diferencia entre ambos. Fueron de magnitud 7.2 y 7.5 y derrumbaron decenas de edificios, hasta el momento, se reportan casi mil personas fallecidas y más de cincuenta mil desaparecidos.
La aplicación móvil VenApp, que se utilizaba para espionaje y denuncia de opositores, ya funciona para agilizar las labores de localización de víctimas.
Actualizaciones de Venezuela HOY: Continúan las labores de rescate y retiro de escombros. Son casi mil personas fallecidas hasta ahora.
Cuerpo de futbolista es hallado bajo los escombros
La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la muerte del joven futbolista Yimvert Berroterán, de 18 años, tras el hallazgo de su cuerpo debajo de los escombros en La Guaira.
The Maurice Revello Tournament is deeply saddened by the death of Yimvert Berroterán, who represented Venezuela at the Tournament this month.— Tournoi Maurice Revello #TMR2026 (@TournoiMRevello) June 27, 2026
In this difficult time for the Venezuelan people, our thoughts are with his family and all those affected by this tragedy. pic.twitter.com/uaQH9ITZ8D
Llegan fuerzas de rescate de Argentina
El gobierno argentino anunció la llegada de brigadas de rescate para la búsqueda de sobrevivientes.
Nuestras Fuerzas Armadas en Venezuela. La Argentina dice presente junto al pueblo venezolano en este momento difícil. Con profesionalismo, vocación de servicio y solidaridad, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra trabajan para ayudar a quienes más lo necesitan.— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026
Todo el… pic.twitter.com/Tcg1tVTww3
Aumenta a 1430 la cifra de víctimas mortales
Hasta el momento, son 1430 personas fallecidas confirmadas por los terremotos.
Llegan a Venezuela rescatistas de Francia
El gobierno francés se une a la ayuda de rescate que decenas de países han comenzado hacia Venezuela.
Nos sauveteurs de la Sécurité civile sont arrivés au Vénézuéla pour porter main forte aux opérations de secours. Solidarité et soutien de la France dans cette terrible épreuve. pic.twitter.com/coK0t9Pu79— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2026
Rescatistas de España encuentran persona con vida
Rescatistas enviados por el gobierno español reportaron un sobreviviente que ya está a salvo, tras haber estado más de dos días bajo escombros.
🔴 ÚLTIMA HORA 🔴— Ministerio Defensa (@Defensagob) June 27, 2026
La @UMEgob rescata a una persona con vida, tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros, en la zona residencial Vistamar de La Guaira.
Distribuyen alimentos y agua potable
El Gobierno de Venezuela compartió en redes sociales que 2.600 toneladas de alimentos y agua potable ya llegaron a la población en el Estado de La Guaira.
En esta madrugada, se distribuyeron en el estado La Guaira 2.600 toneladas de alimentos y agua potable para atender a más de 69.000 familias afectadas— Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) June 27, 2026
Nos mantenemos en despliegue total ante esta emergencia. pic.twitter.com/DseEwLr4c9