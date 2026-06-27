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Actualizaciones de Venezuela HOY: 1,430 personas fallecidas y cincuenta mil desaparecidos tras terremotos

Continúa aumentando la cifra de muertos y desaparecidos por los terremotos del día miércoles en Venezuela. Estas son las últimas actualizaciones HOY 27 de junio.

Terremoto en Venezuela
|Reuters

Escrito por: Amparo Castañeda

Este miércoles 24 de junio, dos devastadores terremotos azotaron Venezuela con menos de cuarenta segundos de diferencia entre ambos. Fueron de magnitud 7.2 y 7.5 y derrumbaron decenas de edificios, hasta el momento, se reportan casi mil personas fallecidas y más de cincuenta mil desaparecidos.
La aplicación móvil VenApp, que se utilizaba para espionaje y denuncia de opositores, ya funciona para agilizar las labores de localización de víctimas.

Actualizaciones de Venezuela HOY: Continúan las labores de rescate y retiro de escombros. Son casi mil personas fallecidas hasta ahora.

Cuerpo de futbolista es hallado bajo los escombros

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la muerte del joven futbolista Yimvert Berroterán, de 18 años, tras el hallazgo de su cuerpo debajo de los escombros en La Guaira.

Llegan fuerzas de rescate de Argentina

El gobierno argentino anunció la llegada de brigadas de rescate para la búsqueda de sobrevivientes.

Aumenta a 1430 la cifra de víctimas mortales

Hasta el momento, son 1430 personas fallecidas confirmadas por los terremotos.

Llegan a Venezuela rescatistas de Francia

El gobierno francés se une a la ayuda de rescate que decenas de países han comenzado hacia Venezuela.

Rescatistas de España encuentran persona con vida

Rescatistas enviados por el gobierno español reportaron un sobreviviente que ya está a salvo, tras haber estado más de dos días bajo escombros.

Distribuyen alimentos y agua potable

El Gobierno de Venezuela compartió en redes sociales que 2.600 toneladas de alimentos y agua potable ya llegaron a la población en el Estado de La Guaira.

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