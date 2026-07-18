Terremoto de magnitud 5.0 sacude Turquía: Cinco provincias sintieron el temblor de la madrugada

La tierra volvió a moverse con fuerza en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. A las 6:20 a.m. (hora local) de este sábado, un sismo de magnitud 5.0 sacudió el este de Turquía, despertando repentinamente a miles de habitantes en cinco provincias distintas.

De acuerdo con el reporte oficial de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), el epicentro del temblor se localizó en el distrito de Battalgazi, perteneciente a la provincia de Malatya. Debido a su intensidad, las ondas sísmicas se extendieron con claridad y pudieron ser percibidas en las provincias vecinas de Elazığ, Adıyaman, Tunceli y Şanlıurfa.

A 5.0-magnitude earthquake strikes southeastern Turkey. pic.twitter.com/UC9pmvkK3o — Beirut Wire (@beirutwire) July 18, 2026

Hay saldo blanco

La AFAD informó que, hasta el momento, no se han reportado pérdidas humanas, heridos ni daños materiales graves en las zonas afectadas.

"Actualmente no hay informes de circunstancias adversas", detalló la agencia de desastres a través de un comunicado oficial.No obstante, diversas brigadas de emergencia e ingenieros civiles se encuentran desplegados en el terreno realizando una evaluación minuciosa para descartar afectaciones estructurales en viviendas o en la infraestructura vial de las localidades rurales cercanas al epicentro.

Turquía ha tenido terribles terremotos

Esto no es extraño en Turquía, porque se encuentra sobre múltiples líneas de fallas geológicas sumamente activas, lo que la convierte en uno de los puntos con mayor riesgo sísmico del mundo. De hecho, las estadísticas de la AFAD señalan que el país experimenta al menos un temblor de magnitud 5.0 o superior cada año.

La memoria colectiva del pueblo turco sigue muy sensible ante estos fenómenos, recordando tragedias históricas de enorme impacto:

El sismo de Erzincan (1939): Uno de los más destructivos del siglo pasado, que cobró la vida de casi 33,000 personas.

Uno de los más destructivos del siglo pasado, que cobró la vida de casi 33,000 personas. El sismo de İzmit (1999): Un devastador terremoto

Un devastador La catástrofe de Kahramanmaraş (2023): Dos brutales terremotos seguidos que azotaron el sur del país, cobrando más de 53,000 vidas y provocando un golpe económico brutal, estimado en casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) turco de ese año.

Afortunadamente, en esta ocasión el evento en Malatya no pasó de un susto matutino, aunque las autoridades mantienen la recomendación a la población de estar alertas ante posibles réplicas.

