Pánico en Turquía: así se vivió el sismo de 6.1 que causó daños en Balikesir | VIDEO

Un sismo de magnitud 6.1 sorprendió a los habitantes del distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, al oeste de Turquía, durante la última hora de la noche del lunes 27 de octubre de 2025, según informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El terremoto se registró alrededor de las 22:48 hora local (19:48 GMT), además de que provocó momentos de pánico en varias ciudades de la región continental Europea.

Terremoto hoy en Turquía: así se sintió en temblor de 6.1 en la región de Balikesiz

De acuerdo con los primeros reportes de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, el epicentro se localizó a diez kilómetros de profundidad, un nivel relativamente superficial que incrementó la percepción del súbito movimiento de la Tierra. El temblor se sintió con fuerza en las ciudades de Izmir, Bursa y Estambul, en donde muchos residentes salieron a las calles por temor a réplicas.

El Observatorio Kandilli de la Universidad del Bósforo confirmó la magnitud del sismo, además de que señaló que se trató de uno de los movimientos sísmicos más intensos del año en el país.

CCTV captured the moment the M6.1 earthquake hit western Turkey last night, with the epicenter in Sindirgi, Balikesir.



Several empty buildings and a shop collapsed. 22 people were injured in the panic. The shallow quake was felt as far as Istanbul.pic.twitter.com/SzlszJvvid — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 28, 2025

Cabe decir que Turquía se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, justo en donde convergen varias fallas geológicas importantes. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades locales informaron acerca de daños estructurales menores en viviendas y edificios antiguos del distrito de Sindirgi.

Mientras tanto, equipos de emergencia y rescate fueron desplegados de inmediato para evaluar posibles afectaciones en zonas rurales; por su parte el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró que se mantienen en alerta ante posibles réplicas, además de que pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.

Balıkesir'de depremin ardından yaşanan panik kamerada. pic.twitter.com/13cwWrlPkk — TRT HABER (@trthaber) October 27, 2025

Turquía, un país marcado por sismos

Turquía ha sufrido devastadores terremotos en su historia reciente, incluyendo el ocurrido en febrero de 2023, que dejó más de 50 mil muertos. Este nuevo sismo reaviva el temor colectivo y pone a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias en regiones con infraestructura vulnerable.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Meydana gelen depremde vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 25 milyon TL destek sağlandı. pic.twitter.com/3sef1WchGR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2025

El temblor de la pasada noche nos recuerda la importancia de la prevención y preparación sísmica; ¿está Turquía realmente lista para enfrentar un nuevo gran terremoto?