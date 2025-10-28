Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Pánico en Turquía: así se vivió el sismo de 6.1 que causó daños en Balikesir | VIDEO

El ministro de Salud de Turquía declaró que 19 personas resultaron heridas por caídas y pánico generado por el sismo; cuatro fueron dadas de alta.

Tres edificios en desuso y una tienda de dos pisos que fueron dañados en un terremoto anterior se derrumbaron.
Sismo hoy en Turquía: así se sintió en temblor de 6.1 en la región de Balikesir (VIDEO)|“Anadolu”
Notas
Mundo
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota

Un sismo de magnitud 6.1 sorprendió a los habitantes del distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, al oeste de Turquía, durante la última hora de la noche del lunes 27 de octubre de 2025, según informó la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).

El terremoto se registró alrededor de las 22:48 hora local (19:48 GMT), además de que provocó momentos de pánico en varias ciudades de la región continental Europea.

Terremoto hoy en Turquía: así se sintió en temblor de 6.1 en la región de Balikesiz

De acuerdo con los primeros reportes de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, el epicentro se localizó a diez kilómetros de profundidad, un nivel relativamente superficial que incrementó la percepción del súbito movimiento de la Tierra. El temblor se sintió con fuerza en las ciudades de Izmir, Bursa y Estambul, en donde muchos residentes salieron a las calles por temor a réplicas.

El Observatorio Kandilli de la Universidad del Bósforo confirmó la magnitud del sismo, además de que señaló que se trató de uno de los movimientos sísmicos más intensos del año en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en Kenia: avión con turistas europeos se estrella y deja 11 muertos

Cabe decir que Turquía se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, justo en donde convergen varias fallas geológicas importantes. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades locales informaron acerca de daños estructurales menores en viviendas y edificios antiguos del distrito de Sindirgi.

Mientras tanto, equipos de emergencia y rescate fueron desplegados de inmediato para evaluar posibles afectaciones en zonas rurales; por su parte el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró que se mantienen en alerta ante posibles réplicas, además de que pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: El Pasaje de Drake: el rincón más violento del planeta donde la Tierra nunca deja de temblar

Turquía, un país marcado por sismos

Turquía ha sufrido devastadores terremotos en su historia reciente, incluyendo el ocurrido en febrero de 2023, que dejó más de 50 mil muertos. Este nuevo sismo reaviva el temor colectivo y pone a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias en regiones con infraestructura vulnerable.

TE PUEDE INTERESAR: Milagro en Turquía: El grito de alerta que salvó a taxista de una enorme piedra

El temblor de la pasada noche nos recuerda la importancia de la prevención y preparación sísmica; ¿está Turquía realmente lista para enfrentar un nuevo gran terremoto?

Segundos que salvan vidas: así funcionan los sistemas de alerta sísmica más avanzados del mundo

EuropaDesastres naturalesRedes socialesViralesTurquíaViajes

Notas