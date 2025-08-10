Logo InklusionSitio accesible
Terremoto en Turquía de magnitud 6.1; al menos un edificio cayó y laboran en rescates

Un terremoto sacudió Turquía este domingo 10 de agosto de 2025; cabe recordar que en 2023, el mismo país había sido azotado por un poderoso temblor de 7.8.

Se desconoce si hay heridos o víctimas mortales por el sismo que cimbró Turquía.|Especial
Escrito por: César Contreras
La tarde de este domingo 10 de agosto de 2025 ocurrió un terremoto en Turquía. El Servicio Sismológico de Estados Unidos estima el epicentro a 10 kilómetros de profundidad al suroeste del distrito de Bigadiç.

El temblor fue percibido en las provincias de Tekirdag, Yalova, Bursa y Balikesir, así como en la ciudad costera de Esmirna, ubicada a 550 kilómetros al sur de Estambul.

Ali Yerlikaya, ministro del Interior de Turquía, aseguró que el terremoto tuvo una duración de 13 segundos, pero le siguieron más de 100 réplicas, la más fuerte fue de 5.9 en magnitud.

El temblor sucedió a las 12:49 horas, tiempo local en pleno domingo, cuando varios niños no estaban en la escuela y en su lugar se divertían en las calles.

VIDEOS: Así se sintió el terremoto en Turquía

Yelikaya informó que al menos un edificio se desplomó en el distrito de Sindirgi, donde rescataron a dos personas y el personal de emergencias está trabajando para recuperar a otros dos ciudadanos. “Nuestra Gendarmería continúa en operaciones de búsqueda en villas cercanas”, mencionó en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.

Otro terremoto azota a Turquía

Cabe recordar que Turquía es un país que es afectado constantemente por sismos. El más fuerte recientemente fue de 7.8 en magnitud y ocurrió el 6 de febrero de 2023, el cual dejó más de 53 mil muertos, así como miles de edificios derrumbados en 11 provincias del sur y sureste de dicho país. El daño llegó incluso a Siria, donde 6 mil personas murieron a raíz de dicho temblor.

Información en desarrollo.

