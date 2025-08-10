Terremoto en Turquía de magnitud 6.1; al menos un edificio cayó y laboran en rescates

La tarde de este domingo 10 de agosto de 2025 ocurrió un terremoto en Turquía. El Servicio Sismológico de Estados Unidos estima el epicentro a 10 kilómetros de profundidad al suroeste del distrito de Bigadiç.

El temblor fue percibido en las provincias de Tekirdag, Yalova, Bursa y Balikesir, así como en la ciudad costera de Esmirna, ubicada a 550 kilómetros al sur de Estambul.

Notable quake, preliminary info: M 6.1 - 10 km SSW of Bigadiç, Turkey https://t.co/MtrUm3qoAd — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 10, 2025

Ali Yerlikaya, ministro del Interior de Turquía, aseguró que el terremoto tuvo una duración de 13 segundos, pero le siguieron más de 100 réplicas, la más fuerte fue de 5.9 en magnitud.

El temblor sucedió a las 12:49 horas, tiempo local en pleno domingo, cuando varios niños no estaban en la escuela y en su lugar se divertían en las calles.

Balıkesir Sındırgı'da 6️⃣.1️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2025

VIDEOS: Así se sintió el terremoto en Turquía

Yelikaya informó que al menos un edificio se desplomó en el distrito de Sindirgi, donde rescataron a dos personas y el personal de emergencias está trabajando para recuperar a otros dos ciudadanos. “Nuestra Gendarmería continúa en operaciones de búsqueda en villas cercanas”, mencionó en su perfil de la red social X, antes conocida como Twitter.

Additional footage from the 6.2 earthquake that hit western Turkey.pic.twitter.com/wVSC1ZUPCR https://t.co/GJoClT3iRd — Breaking News (@TheNewsTrending) August 10, 2025

Balıkesir Sındırgı Depremi-2



Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.



Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir.



Gelişmelerden bilgi verilecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2025

Deprem anından yeni görüntüler;



Kalemoğlu Köyü 📍 pic.twitter.com/sixLJqQTHn — Adem Metan (@AdemMetan) August 10, 2025

Otro terremoto azota a Turquía

Cabe recordar que Turquía es un país que es afectado constantemente por sismos. El más fuerte recientemente fue de 7.8 en magnitud y ocurrió el 6 de febrero de 2023, el cual dejó más de 53 mil muertos, así como miles de edificios derrumbados en 11 provincias del sur y sureste de dicho país. El daño llegó incluso a Siria, donde 6 mil personas murieron a raíz de dicho temblor.

Información en desarrollo.