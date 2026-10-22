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Terremoto de magnitud 7.0 sacude China; esto se sabe del fuerte sismo

El movimiento telúrico se registró en la región de Xizang-Qinghai, Hasta el momento, no hay información confirmada sobre daños o personas afectadas.

Terremoto China
|IA

Escrito por: Andrea Zárate

Un terremoto de magnitud 7.0 se registró este jueves 22 de octubre en China, en las inmediaciones de Nagqu, en la región de Xizang-Qinghai, de acuerdo con información preliminar sobre el movimiento telúrico.

¿Qué se sabe sobre el terremoto en China?

El sismo fue reportado a unos 183 kilómetros al este-noreste de Nagqu, aunque otros datos de localización lo sitúan aproximadamente a 194 kilómetros al noreste de esta ciudad, que cuenta con alrededor de 30 mil habitantes.

¿Hay daños graves tras el sismo?

Hasta el momento, no se dispone de información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas. Debido a la magnitud registrada, será importante contar con reportes verificados para conocer las posibles consecuencias del terremoto en la región.

Información en desarrollo...

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Sismo