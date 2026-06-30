VIDEO: “Nadie sabe lo que es llevar a sus muertos a la fosa común”, desgarrador testimonio tras terremotos en Venezuela

Miles de familias en Venezuela atraviesan una de las tragedias más impactantes de los últimos tiempos en aquella nación. Buscan y no encuentran con la conciencia de que el tiempo apremia y cada día hay menos posibilidades de encontrar vida entre los escombros que dejaron los dos terremotos que azotaron esa nación hace menos de una semana.

La tragedia ya se percibe en el aire y más de mil 700 muertos, miles de desaparecidos y heridos, además del patrimonio roto por la furia de la naturaleza, dan cuenta de un régimen que no previó una desastre de tal magnitud.

En medio de lo fatal de la situación, queda espacio para la resignación, pero el dolor se manifiesta con el recuerdo. Tal es el caso de Maribel Quiroz, una de las sobrevivientes de los sismos que derrumbaron más de 180 edificios.

Otro testimonio desgarrador en Venezuela

Maribel Quiroz, es una mujer que sobrevivió a los terremotos y ahora al dolor de haber perdido a tres integrantes de su familia: su hermana y dos sobrinas.

Con la mirada triste y con la resignación a cuestas narra a Azteca Noticias, lo que a sus ojos representa esta adversidad; no solo perdió a sus familiares, tiene que enfrentar el dolor de no poder despedirlos pues ante la emergencia, los cuerpos están siendo trasladados directo a los crematorios.

"Perdí tres, mi hermana y mis sobrinas, y un niño salió ileso y está en la clinica. De verdad, de verdad esto es terrible, nadie sabe ni se imagina lo terrible que esto llevar a sus muertos a un crematorio, a una fosa común, terrible".

Y en medio de todo el dolor cabe la fe: "Los designos de Dios, Dios sigue siendo un Dios bueno y para adelante, es triste, doloroso. Acabo de enterrar a mi hermana y aquí estoy".

La tragedia en Venezuela sigue dejando historias devastadoras.



Maribel perdió a tres familiares tras los terremotos y, entre el dolor, relata cómo muchas víctimas son llevadas directamente a crematorios mientras las familias intentan sobreponerse a la pérdida.



Vía… pic.twitter.com/59VyE9lO3o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2026

Terremotos en Venezuela ¿Cuáles son las cifras oficiales?

De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de Venezuela, el número de muertos por los terremotos del miércoles pasado ya sobrepasa los mil 700, casi 270 y 5 mil heridos.

La mañana de este lunes otro sismo de magnitud 4.6 sacudió la zona norte de Venezuela y aunque no dejó daños, generó pánico entre los miles de damnificados y sobrevivientes.

Las autoridades aseguraron que hasta el momento el estado de La Guaira ha recuperado el 75% del servicio de electricidad, el 68% del suministro de agua y el 90% de las vías de comunicación.

Los trabajos de búsqueda y rescate continúan, y el apoyo internacional llega a ese país, que no encuentra consuelo entre sus escombros.