Balacera en Iztapalapa: Agrede a su esposa, dispara a un policía y termina muerto

Una solicitud de auxilio por violencia doméstica escaló a un violento enfrentamiento armado en la alcaldía Iztapalapa. La tarde de este lunes, un hombre agredió a balazos a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), hiriendo a un oficial, para posteriormente encerrarse en una habitación y quitarse la vida en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Benito Juárez, sitio al que acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para documentar los hechos. Policías acudieron tras el reporte de una mujer de 34 años, quien denunció que su esposo había llegado a casa en estado de ebriedad y, tras pedirle que dejara de beber, comenzó a agredirla físicamente.

¿Qué pasó en Santa Cruz Meyehualco? Así se desató la balacera

Con la autorización de la víctima, los uniformados ingresaron a la vivienda para efectuar la detención. Sin embargo, fueron recibidos a tiros por el agresor, identificado extraoficialmente como Ricardo "N", de 43 años de edad.

Durante el ataque, uno de los policías resultó herido por un impacto de bala en la clavícula izquierda. Ante la agresión, los oficiales priorizaron resguardar a la mujer y ponerla a salvo, mientras el sujeto armado se atrincheraba en una de las habitaciones del inmueble.

El desenlace: Un disparo y silencio

La situación generó una intensa movilización policiaca, e informes preliminares señalaron la llegada de refuerzos del Agrupamiento Zorros debido a la hostilidad del tirador.

Mientras los efectivos intentaban dialogar con el agresor para que se entregara, se escuchó una detonación proveniente del cuarto donde se había encerrado. Al ingresar, los policías encontraron al hombre tendido sobre el piso con una herida de bala en la cabeza y una pistola a un costado, ya sin signos vitales.

Investigan balacera en Iztapalapa

Paramédicos trasladaron de urgencia al oficial herido, identificado preliminarmente como Venancio Ortega, a un hospital para su pronta atención.

En el lugar de los hechos se aseguró un arma de fuego corta y una caja con cuatro cartuchos útiles. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX quedó a cargo de los peritajes, mientras que la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa para evaluar la actuación policial.