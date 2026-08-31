VIDEO: ¡Noche de terror en Zacatecas! Brutal ataque a comandancia obliga a suspender clases

Momentos de terror se vivieron en Zacatecas tras un ataque contra la comandancia de Ojocaliente en momentos previos a la coronación de las reinas del pueblo.

El hecho ocurrió mientras en el municipio se desarrollaban los preparativos para una de las actividades programadas dentro de los festejos. La agresión contra la comandancia generó tensión en la zona, debido a que sucedió poco antes de que se llevara a cabo la ceremonia de coronación.

Cancelan coronación de la Reina de la Feria 2026

Tras el incidente, Juan Manuel Zambrano confirmó la cancelación del evento de coronación de la Reina de la Feria 2026, una de las actividades que estaban previstas en Ojocaliente.

La decisión fue tomada después de los hechos ocurridos durante la jornada, con el argumento de proteger la integridad física tanto de los habitantes como de los visitantes del municipio.

El presidente municipal explicó que, ante las circunstancias actuales, se optó por actuar con responsabilidad y prudencia para evitar poner en riesgo a quienes participarían en el evento.

Zambrano también aseguró que el gobierno municipal trabaja de manera permanente y coordinada con los tres órdenes de gobierno para atender la situación y buscar el restablecimiento de las condiciones de paz en Ojocaliente.

Momentos de terror se vivieron en #Ojocaliente, #Zacatecas, tras un ataque contra la comandancia municipal.



La agresión ocurrió mientras se realizaban los preparativos para la coronación de las reinas del pueblo.



Debido a la ola de #violencia autoridades anunciaron medidas de… pic.twitter.com/3x6EQAmaNi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 31, 2026

Suspenden clases y atención en oficinas públicas de Ojocaliente

Tras los acontecimientos registrados este sábado en Ojocaliente, Zacatecas, el presidente municipal también informó una serie de medidas de seguridad dirigidas a la población.

Entre ellas está la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal y en todos los niveles, hasta nuevo aviso.

La medida fue anunciada como una acción preventiva ante la situación que se vive en el municipio y tiene alcance para las escuelas ubicadas en la cabecera.

También se determinó suspender la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal y sus distintas dependencias. De acuerdo con el comunicado, únicamente permanecerán activas las áreas operativas y de emergencia.