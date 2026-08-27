Encuentran explosivos cerca de carretera de Zacatecas; esto sabemos

Las autoridades de Zacatecas confirmaron la localización de explosivos en las inmediaciones de la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco.

¿Qué pasó en la carretera federal 54 en Zacatecas?

En un comunicado, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz confirmó el hallazgo el 27 de agosto de 2026, derivado de las “agresiones registradas recientes”. Detallaron que fuerzas de seguridad encontraron los objetos explosivos.

Autoridades confirman destrucción controlada de explosivos

Abundaron en que estos explosivos serán destruidos de forma controlada para eliminar “cualquier riesgo para la población” y así garantizar la seguridad en la zona.

Destacaron que piden a la población evitar acercarse al área y atender las indicaciones de las autoridades correspondientes para la realización de estos trabajos.

