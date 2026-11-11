¡Terror en Tepalcatepec! Sicarios atacan puesto policial, matan a un agente y obligan a suspender clases

La violencia alcanzó un punto de vigilancia policial en la comunidad de El Toril, municipio de Tepalcatepec, Michoacán, donde un grupo de hombres armados abrió fuego contra elementos de seguridad; la agresión dejó un policía municipal sin vida y dos personas lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes.

El ataque ocurrió la tarde de este miércoles, cuando los presuntos agresores llegaron en tres vehículos y dispararon contra la posición de los uniformados.

Tras los hechos, se anunció la suspensión de clases y de labores en el Ayuntamiento para este jueves 12 de noviembre, como medida preventiva ante las condiciones de inseguridad.

Tres vehículos llegaron al puesto de vigilancia y abrieron fuego

La agresión se registró en El Toril, una localidad de Tepalcatepec ubicada en la región de Tierra Caliente.

Los primeros avisos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego contra el punto donde se encontraban policías municipales.

El saldo preliminar confirmó la muerte de uno de los agentes y dos personas heridas.

Hasta el momento, no se ha precisado si estas últimas también pertenecen a alguna corporación policial o si se trata de civiles que estaban cerca del lugar; tampoco se ha informado públicamente sobre su estado de salud.

La información disponible señala que los responsables se desplazaban en tres unidades, aunque no se han dado a conocer sus identidades ni mayores características de los vehículos.

Sujetos armados atacaron un puesto de seguridad en la zona de El Toril, en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán; de manera preliminar se habla de un policía muerto y dos personas heridas. pic.twitter.com/GWTT7wnsM4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Tepalcatepec suspende clases y labores del Ayuntamiento

Después de la agresión, autoridades locales comunicaron que las actividades administrativas del Ayuntamiento y las escolares quedarían suspendidas durante el jueves, hasta que existan condiciones para retomarlas.

La indicación también pidió a los habitantes permanecer en sus domicilios y consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización.

La decisión extendió las consecuencias del ataque más allá del puesto policial, al modificar las actividades cotidianas de estudiantes, familias y trabajadores del municipio.

Investigan posible disputa criminal en Tierra Caliente

Entre las versiones que circulan sobre el ataque se encuentra una posible relación con la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el g

rupo criminal que opera en Tepalcatepec, identificado con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”.

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y, por ahora, no existe información que permita establecer el móvil de la agresión.