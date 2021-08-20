Tesla Bot, el robot humanoide de Elon Musk

El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, señaló que actualmente se encuentran trabajando en el desarrollo del Tesla Bot, el robot humanoide cuyo prototipo se espera esté listo para el año 2022.

Tesla Bot, el nuevo robot humanoide de Elon Musk

El robot con apariencia humana podría efectuar el trabajo físico que menos le gusta hacer a la gente y conforme a sus desarrolladores, "eliminaría las tareas peligrosas, repetitivas y aburridas" que actualmente efectúan los humanos.

Elon Musk, CEO de Tesla:

En el futuro, el trabajo físico será una elección. Si quieres hacerlo, puedes, pero no necesitarás hacerlo”.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

El humanoide aprovechará la experiencia de Tesla respecto las máquinas automatizadas que hay en sus fábricas, además de que podrá utilizar parte del software y hardware que impulsa el Autopilot, el sistema de asistencia de conducción de sus vehículos.

Conforme a su descripción física, el Tesla Bot medirá "5 pies y 8 pulgadas", esto es "1 metro con 68 centímetros" de altura, pesará 125 libras, poco más de 56 kilogramos y podrá desplazarse a una velocidad máxima de 5 millas por hora, unos 8 kilómetros por hora.

Tesla Bot, un robot humaniode diseñado para poder "huir de él"

Uno de los aspectos a resaltar es su diseño mecánico que a decir de Musk, "están destinados a ser amigables", pero a "nivel mecánico", Tesla los está diseñando para que puedas correr de él hasta dominarlo. Además, en lugar de un rostro, contendrá una pantalla.

Elon Musk, CEO de Tesla:

"Lo estamos configurando de tal manera que, a nivel mecánico, a nivel físico, puedas huir de él y muy probablemente dominarlo. Así que, con suerte, eso no su

Así presentó @elonmusk el “Tesla Bot”. Pretende que el robot reemplace las tareas aburridas y peligrosas. 🚀 pic.twitter.com/6OrIaEFhuL — Eli Kolod (@eli_kolod) August 20, 2021

En el futuro, el trabajo físico será una elección

Tesla Bot será capaz de transportar 20 kilogramos (45 libras), levantar 68 kilogramos (150 libras) y correr a 8.05 kilómetros por hora (5 millas por hora). Gracias a estas características, el humaniode podrá "realizar tareas que son peligrosas, repetitivas o aburridas", según se señala en la página web de la compañía.

Te recomendamos:

Metaverso, el mundo paralelo y futuro de la convivencia humana

En la presentación de su proyecto, Elon Musk señaló que "el trabajo físico será una elección" en el futuro. Asegura que este tipo de robots se podrán hacer cargo de todas aquellas tareas que los humanos decidan no hacer. Un aspecto que podría transformar la economía mundial debido a que mediante el uso de estos robots, las empresas podrían reducir costos laborales.

Además de las tareas de "trabajo fuerte", el Tesla Bot podría efectuar tareas más simples como "ir a la tienda" y hacer mandados.