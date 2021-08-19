Metaverso, el mundo paralelo y futuro de la convivencia humana

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, tiene la idea de crear un mundo virtual llamado metaverso, un espacio virtual y colectivo al que se podría acceder mediante la realidad virtual.

¿Qué es el Metaverso?

Aunque aún no está bien definido, un metaverso se define como un espacio en el que se combina lo digital con lo real con ayuda de la realidad virtual. Los expertos en tecnología lo definen de la siguiente manera:

"Un metaverso es, un espacio virtual y colectivo en el que se recrean determinados entornos en donde las personas pueden interactuar entre sí, realizar múltiples actividades y, además, eludir las limitaciones impuestas por el mundo real en todos los sentidos".

Se trataría de un mundo en expansión constante, paralelo y tangible al mundo real, al que se podría acceder con la misma facilidad con que se toma un teléfono inteligente y se abre alguna aplicación. Un lugar en el que se podrían desafiar a las leyes de la física y de la realidad como volar, nadar profundo sin oxígeno, ir al espacio, hablar idiomas, reunirte con gente del pasado, vivir en cualquier parte del mundo, ¡hacer todo lo que te puedas imaginar!.

Metaverso, un mundo paralelo sin respuestas sensoriales

De hecho los únicos límites dentro de un metaverso, serían principalmente la carencia de respuestas sensoriales con respecto a lo que se efectúe dentro del mismo.

El CEO de Facebook tiene la intención de crear un metaverso en un plazo no mayor a los cinco años. Esto debido a que su actual servicio ya no es tan atractivo para los más jóvenes. Para lograr esa nueva plataforma tecnológica, Zuckerberg cuenta con una enorme base de datos acerca de sus usuarios de los que "conoce" sus aficiones, sus relaciones y hasta su poder adquisitivo.

Te recomendamos:

Enfermera que deja trabajo en hospital para dedicarse a OnlyFans

Marck Zuckerberg, CEO de Facebook:

"Puedes pensar en el metaverso como un Internet incorporado donde en lugar de sólo ver contenido, estás en él. Y te sientes presente junto a otras personas como si estuvieras en otros lugares, teniendo diferentes experiencias que difícilmente podrías tener en una aplicación 2D o en una página web".

You never know who you will meet roaming around the world of the #metaverse. pic.twitter.com/hSz9lu2pxP — Cyberpong - Dare To Try (@cyberpongworld) August 19, 2021

Un mundo virtual que coexista con la realidad

Las personas elegirán un Avatar con el que "encarnan" su existencia virtual. Con ayuda de la generación autónoma de inteligencia artificial, de un sistema económico de criptomonedas, del perfeccionamiento de las aplicaciones de 5G y con la optimización de los "wearables" (dispositivos electrónicos que incorporamos al cuerpo), los usuarios podrían crear una nueva civilización, un mundo virtual que coexista con la realidad.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy — Hugo Barra (@hbarra) September 16, 2020

La compañía Ray-Ban ha hecho una alianza con Facebook para avanzar en el desarrollo de un dispositivo que permita vivir una realidad aumentada plena.

La plataforma tecnológica permitirá disfrutar de nuevos mundos y se estima que dejaría obsoleto al internet. Expertos señalan que en un lapso no mayor a diez años, la población mundial se encontrará "cohabitando" el metaverso sin siquiera darse cuenta de que ha entrado en él, sin embargo no todos apoyan al "mundo virtual".