Testifican víctimas del tiroteo de Parkland en juicio de Nikolas Cruz

En el tercer día del juicio del tirador de Parkland contra Nikolas Cruz, el estado de Florida presentó varios testigos y exalumnos para dar su testimonio. Los testigos experimentaron de primera mano el tiroteo en el Día de San Valentín de 2018, donde 17 personas murieron en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida.

Muchos de los testigos eran sobrevivientes del tiroteo y habían recibido heridas de bala del AR-15 de Nikolas Cruz esa tarde de febrero.

La defensa argumentó si preguntar a los testigos si sus heridas los afectaron y mostrarle al jurado sus lesiones era relevante para los cargos de agravación que tiene Cruz, quien ya se declaró culpable.

"Lo que estoy argumentando es que, sería, por lo que acabas de decir. Si eso es lo que testificaron, dónde les dispararon, está bien. Pero luego, para profundizar en lo que todavía sienten, también, que a veces todavía tener dolor por mostrarle al jurado sus lesiones. Esas cosas no son probatorias para probar ningún factor agravante”, dijo la Defensora Pública Asistente, Tamara Curtis.

El juez anuló su objeción y continuó permitiendo que el jurado escuchara a los testigos hablar sobre las heridas inflingidas durante el tiroteo de Pakland y, en algunos casos, también mostrando lesiones inflingidas por Nikolas Cruz.

Muchos en la sala son familiares de las víctimas y heridos del tiroteo de Parkland, y se vieron visiblemente angustiados al escuchar a los testigos describir lo que sucedió ese día del tiroteo y en sus vidas después.

MOMENTS AGO: Teacher Ernert Rospierski saw students returning from what he thought was a fire drill. He described pushing students into the classroom and seeing #NikolasCruz: “I think that's when I got grazed by the first bullet. I got grazed on my face.” https://t.co/g57bQ7SP8e pic.twitter.com/56HPK2N5nN — WPEC CBS12 News (@CBS12) July 20, 2022

Testigos hablan del tiroteo de Parkland

Maestros, alumnos y graduados dieron su testimonio sobre el día que Nikolas Cruz inició el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida.

Sophia Delia, una de las exalumnas y testigo del tiroteo, recordó durante el juicio: "Unos minutos más tarde, llamaron a la puerta y Anna fue a abrir la puerta y justo antes de que pudiera hacerlo, comenzaron los disparos. Y no recuerdo, pero estaba sentada en mi escritorio y luego estaba debajo del escritorio de mi maestro. Así que corrí hacia allí, toda la clase corrió hacia allí y todos nos escondimos. Y luego los disparos continuaron. La alarma contra incendios sonó. Y siguió sonando [...] Y luego la policía entró en la habitación, nos dijo que estaban despejando nuestra habitación para no mirar alrededor, que no querían que viéramos lo que había en los pasillos. Así que estaba mirando al suelo y pisé vidrio. Y luego, cuando salí por la puerta de mi salón de clases, fue cuando vi sangre por todas partes y dos cuerpos y luego salimos corriendo del edificio".

La maestra Ronit Reoven recordó cómo lidio con la situación del tiroteo y un aula con alumnos".

"[...] Hubo múltiples disparos y fueron increíblemente fuertes. Boom, boom, boom, boom, boom. Y me congelé por un momento y los estudiantes saltaron de sus asientos. Por supuesto, estaban asustados y trataron de escabullirse de sus escritorios y comenzaron a correr", aseguró la testigo. Reoven también dijo que ayudó a un alumno herido que requería de un torniquete.

La testigo y alumna Madeline Wilford habló de sus heridas y las secuelas durante el juicio. "Todo lo que vi fue sangre en el piso. Así que simplemente me di la vuelta y cuando sonó la alarma contra incendios, también pensé que, con suerte, sabían que estaba pasando y que vendrían pronto, pero terminé desmayándome".

"Me dispararon cuatro veces. En mi brazo derecho, mi pulmón derecho, algunas de mis costillas en mi lado derecho y me operaron en el abdomen", dijo Wilford.