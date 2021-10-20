Nikolas Cruz se declara culpable de masacre en Parkland en 2018

Nikolas Cruz, de 23 años de edad, se declaró culpable de la masacre a estudiantes y profesores en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, en la que 17 personas perdieron la vida en 2018.

La jueza del caso adelantó que el joven podría enfrentar una condena mínima obligatoria de cadena perpetua o recibir pena de muerte tras declarase culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado y otros 17 cargos de intento de asesinato.

En sus declaraciones de este miércoles, Nikolas Cruz dijo sentirse arrepentido de haber disparado indiscriminadamente con un rifle semiautomático en la escuela secundaria de Parkland, causando la muerte de 17 compañeros y profesores; por lo que se disculpó con los familiares de las víctimas que estuvieron presentes durante el juicio.

Lamento mucho lo que hice, tengo que vivir con eso todos los días. Y si tuviera una segunda oportunidad haría todo lo que esté en mi poder para tratar de ayudar a los demás. Y estoy haciendo esto por ustedes

Nikolas Cruz agregó que por las noches tiene pesadillas. “A veces no puedo vivir conmigo mismo, trato de seguir adelante porque sé que es lo que ustedes querrían que hiciera”.

Después agregó que a Estados Unidos le iría mejor si se frenará el consumo de mariguana y otras drogas.

Odio las drogas y creo que a este país le iría mejor si todos dejaran de fumar mariguana y de consumir todas estas drogas y causar racismo y violencia en las calles. Lo siento y ni siquiera puedo ver la televisión

Cruz cerró su declaración aparentemente para indicar que su decisión de declararse culpable de los cargos el miércoles se debió, al menos en parte, al deseo de empoderar a las víctimas y sus familias después de lo que hizo.

|Reuters

Abogados buscan cadena perpetua para Nikolas Cruz por tiroteo en Parkland

Los abogados de Nikolas Cruz señalaron que buscan 17 cadenas perpetuas para su cliente, con el objetivo de evitar la pena de muerte tras el tiroteo que cometió en 2018.

"Creo que lo que decía el señor Cruz era que, en última instancia, en su corazón, él cree que deberían ser las familias de las víctimas quienes deberían tomar la decisión sobre la vida o la muerte. Sin embargo, le hemos explicado al señor Cruz que de hecho, será el jurado el que tomará esa decisión después de la presentación de las pruebas de los agravantes y atenuantes en la fase dos. Esto, creo, es solo su creencia personal. Está en conflicto con la ley pero la entiende", comentó la defensa.

El equipo de abogados de Nicolas Cruz ofreció hace mucho tiempo una declaración de culpabilidad a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, si los fiscales desistían de la pena de muerte. Sin embargo, los fiscales se negaron a llegar a un acuerdo.

Tras la declaración de culpabilidad, la jueza del caso aseguró que no existe ningún acuerdo, por lo que ahora el jurado será quien se encargue de dictar la condena que recibirá Nikolas Cruz.

