Texas llega a acuerdo con México para frenar inspecciones a camiones

Greg Abbott, gobernador de Texas, llegó a un acuerdo con México por lo que detendrá las inspecciones más rigurosas de los camiones que cruzan la frontera, con la intención de aliviar los costoso y largos retrasos producidos durante la última semana.

El acuerdo entre Texas y México exige que el estado de Tamaulipas aumente los refuerzos de seguridad para combatir la inmigración ilegal y el contabando de drogas.

El gobernador de Texas se reunió este viernes con sus homólogos de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca para analizar los desafíos actuales a lo largo de la frontera entre México y el estado norteamericano.

La semana pasada el gobernador de Texas ordenó una serie de inspecciones de seguridad a todos los camiones que cruzaban su frontera desde México con la intención de descubrir el tráfico ilegal de personas y el contrabando.

“Estos memorandos de entendimiento con Chihuahua y Coahuila marcan otro paso histórico dado por el estado de Texas para resolver la crisis fronteriza, mantener seguras a nuestras comunidades, negociar con nuestros socios en México y llenar los vacíos dejados por la inacción de la Administración Biden", indicó el gobernador de Texas mediante un comunicado.

Inspecciones de camiones provocan aumento de precios en EU

Las inspecciones intensificadas, que Abbott dijo que eran necesarias debido a la incapacidad del presidente Joe Biden para asegurar la frontera, entorpecieron el tráfico de camiones y provocaron protestas de camioneros mexicanos en su país que cerraron varios cruces comerciales en Texas y Nuevo México.

El paro de camiones provocó pérdidas millonarias y la preocupación de grupos empresariales, incluida la Fresh Produce Association of the Americas, una alianza de más de 100 empresas involucradas en la importación y distribución de productos agrícolas mexicanos en Estados Unidos.

Por lo que autoridades estadounidenses pidieron a Abbott poner fin a los controles adicionales a los camioneros, pues acusaron que los altos costos en algunos productos eran consecuencia de ello.

