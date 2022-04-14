Texas suspende revisión de camiones en frontera con Nuevo León

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se reunió con su homólogo de Nuevo León, Samuel García, y acordaron suspender la inspección de camiones en la frontera de ambos estados y firmaron un memorándum sobre seguridad fronteriza.

“El puente de Nuevo León retornará a la normalidad a partir de ahora”, informó el gobernador de Texas durante la conferencia en conjunto realizada en Laredo.

Además, ambos gobernadores acordaron mejorar las medidas de seguridad fronteriza para evitar la migración ilegal de México a Texas, y mejorar el flujo de tráfico a través del Puente Internacional Colombia Solidaridad.

Greg Abbott dijo que Texas intensificará y utilizará sus propias estrategias para asegurar la frontera y negociar con México, con la intención de buscar soluciones que mantengan a los tejanos a salvo.

El acuerdo entre Greg Abbott y Samuel García se produce después de que el gobernador de Texas ordenara una serie de inspecciones de seguridad a todos los camiones que cruzan los puertos de entrada internacionales a su estado para evitar el tráfico ilegal de personas.

La medida provocó que camioneros mexicanos bloquearan por segundo día consecutivo los puentes de la frontera con Estados Unidos para protestar por el decreto de Abbott que colapsó el tráfico, lo que generó la preocupación de grupos empresariales.

Casa Blanca culpa a revisión de camiones por alza en precios

Por su parte, la Casa Blanca indicó esta tarde que las políticas de inspección de camiones del gobernador de Texas en la frontera con México provocaron una interrupción en la cadena de suministro, lo que generó una aumento de precios en las mercancías.

"Las innecesarias y redundantes inspecciones del gobernador Abbott a los camiones que transitan por los puertos de entrada entre Texas y México están causando importantes interrupciones en las cadenas de oferta de alimentos y autos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.

La Casa Blanca, que lucha contra el aumento de la inflación y los problemas de la cadena de suministro derivados de la pandemia de Covid-19, dijo que no debe obstruirse el flujo continuo del comercio y los viajes legítimos.

"Esto retrasa la fabricación, afecta los puestos de trabajo y aumenta los precios para las familias en Texas y en todo el país", finalizó.