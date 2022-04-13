Gobernador de Texas manda autobús con migrantes a Washington

Greg Abbott, gobernador de Texas, cumplió su promesa y este miércoles llevó el primer autobús con migrantes hasta el Capitolio, en Washington, como protesta por las políticas fronterizas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El primer autobús dejó a los migrantes entre Union Station y el Capitolio y posteriormente un segundo camión también se dirigía hacia allá, informó el gobernador de Texas mediante un comunicado.

El autobús que llegó al Capitolio estaba lleno de migrantes provenientes de países como Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El primer autobús lleno de emigrantes de Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua,llegó a Washington D.C. desde Texas,la mañana de este miércoles,como parte del nuevo plan del gobernador Greg Abbott, para contrarrestar las políticas federales de inmigración pic.twitter.com/iz4EM0hXh8 — freddyzur (@freddyzur) April 13, 2022

Greg Abbott indicó que continuará llevando a los migrantes que lleguen a la frontera de Texas para “mantener seguros a los texanos”, por lo que seguirá enviando a las personas indocumentadasa Washington para que Biden responda a sus necesidades.

“Texas no debería tener que soportar la carga del fracaso de la administración de Biden para proteger nuestra frontera”.

El viaje desde Texas a Washington duró cerca de 30 horas y recibieron comida y agua, indicaron algunos de los migrantes que fueron transportados, aseguraron que “fue un viaje largo pero bueno”.

¿Por qué llevaron migrantes de Texas a Washington?

El pasado miércoles, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que llevaría camiones con los migrantes que llegan a la frontera de su estado luego de que el presidente Joe Biden levantara las medidas del Título 42.

“Para ayudar a los funcionarios locales cuyas comunidades están siendo abrumadas por hordas de migrantes indocumentados que la administración deja, Texas está proporcionando autobuses para dejar en Washington a estos migrantes que dejó entrar la administración de Biden”, comentó Abbott.

Agregó que el título 42 permitirá que alrededor de 18 mil migrantes crucen la frontera todos los días, por lo que aseguró que tendrá los camiones necesarios para trasladarlos hasta Washington.