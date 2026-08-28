Tiembla hoy: ¿Dónde ocurrió el sismo hoy 28 de agosto 2026? EN VIVO

Hasta las 08:00 horas de este 28 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional ha contabilizado 2,131 réplicas derivadas del sismo de magnitud 7.4 que sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio. De este total de movimientos posteriores, el registro más intenso se mantiene en una magnitud de 6.5.

Hasta las 08:00 horas del 28/agosto/2026 se han registrado 2,131 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 28, 2026