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Tiembla hoy: ¿Dónde ocurrió el sismo hoy 28 de agosto 2026? EN VIVO

Nuestro país está ubicado en una zona sísmica por lo que esta actividad puede ocurrir diario en distintos puntos; aquí te dejamos el reporte de sismos en México

¿Dónde ocurrió el sismo hoy?
Reporte de sismos en México hoy.|Sismológico Nacional

Escrito por: Ollinka Méndez

Consulta aquí el reporte sobre sismos en México hoy EN VIVO. En Azteca Noticias te traemos los datos oficiales de los temblores: magnitud, epicentro y daños.

Tiembla hoy: ¿Dónde ocurrió el sismo hoy 28 de agosto 2026? EN VIVO

Más de 2 mil movimientos en activo

Hasta las 08:00 horas de este 28 de agosto de 2026, el Servicio Sismológico Nacional ha contabilizado 2,131 réplicas derivadas del sismo de magnitud 7.4 que sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio. De este total de movimientos posteriores, el registro más intenso se mantiene en una magnitud de 6.5.

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