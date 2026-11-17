La reconfiguración del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue alcanzando puestos estratégicos, ahora dos funcionarios que llegaron a sus cargos durante la gestión de Guadalupe Taddei presentaron su renuncia, en una nueva sacudida para la estructura directiva del organismo, que ahora deberá reorganizar dos áreas fundamentales rumbo a las elecciones de 2027.

Se trata de Mario Alberto Alejo García, quien encabezaba la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), y Anahí Silva Tosca, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos. La salida de ambos fue confirmada por el propio instituto, con efectos a partir del 16 de noviembre.

Fiscalización, bajo cuestionamientos por nombramiento de Alejo

El caso de Mario Alberto Alejo no pasó inadvertido desde su llegada a la Unidad Técnica de Fiscalización, en abril pasado. Su designación fue impugnada por diversas consejerías electorales, que cuestionaron su experiencia para encabezar un área encargada de revisar el origen y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y sus candidatos.

También surgieron señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el entorno político del morenista Adán Augusto López Hernández, lo que añadió controversia a un nombramiento que ya enfrentaba cuestionamientos dentro del Consejo General.

Por su parte, Anahí Silva Tosca dejó la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, otra posición relevante para el funcionamiento del organismo electoral, particularmente por su intervención en asuntos legales y procedimientos institucionales.

Continúa la desbandada en el @INEMexico...



La presidenta provisional del órgano electoral, Blanca Cruz, confirmó las renuncias de Mario Alberto Alejo, de Fiscalización, y Anahí Silva, de Asuntos Jurídicos, ambos cercanos a Guadalupe Taddei.



Alejo fue cuestionado por su falta de… pic.twitter.com/9tXPWIL1fX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

INE tendrá que cubrir dos puestos estratégicos

Las renuncias se producen mientras el instituto revisa su estructura ejecutiva y los perfiles que ocupan puestos de alto nivel. El movimiento representa un nuevo capítulo en los cambios de funcionarios que llegaron durante la presidencia de Guadalupe Taddei, luego de las modificaciones que permitieron realizar nombramientos sin el respaldo del Consejo General.

En su comunicado, el INE aseguró que las actividades de ambas áreas continuarán sin interrupciones y que el personal adscrito a la UTF y a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos mantendrá sus funciones conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027.