Después de que en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en China, un guardia ruso cargaba enigmático maletín nuclear de Vladimir Putin, la pregunta clave es qué contiene dicho maletín.

Este objeto resulta tan intrigante porque en pocas ocasiones había sido visto en público, hasta que un camarógrafo de la televisión estatal rusa Vesti captó a un integrante de la Marina de Rusia y el reportero Yevgeniy Popov le preguntó si se trataba del maletín nuclear, a lo que el oficial le respondió que sí.

¿Qué es el Cheget y qué contiene realmente?

La valija en cuestión tiene un nombre: Cheget, derivado del monte Cheget, en las montañas del Cáucaso. El maletín viaja todo el tiempo con el mandatario ruso. Y no, no tiene un botón que lance un misil nuclear.

¿Cómo funciona el sistema de mando nuclear de Rusia?

Este objeto contiene una línea directa segura para que el presidente ruso se comunique con sus comandantes del ejército y de fuerzas nucleares estratégicas, con el fin de dar la orden de un eventual ataque nuclear.

Este tipo de maletines está repartido en tres: uno llevado cerca del presidente, otro con el ministro de Defensa y uno más por el jefe del Estado Mayor. Fueron diseñados en la época de Mijaíl Gorbachov, entonces líder de la Unión Soviética, a finales de la Guerra Fría en la década de 1980, pero el régimen soviético jamás alcanzó a usarlo.

¿Cuándo se activó el maletín nuclear ruso en la historia?

El único caso en el que se usó el Cheget fue el 25 de enero de 1995, cuando un misil de Estados Unidos y Noruega, diseñado para estudiar las auroras boreales, generó confusión en los sistemas de alerta rusos y activó protocolos de alerta nuclear, antes de que se declarara que se trataba de una misión científica y el misil cayera en el océano.

Boris Yeltsin, entonces presidente de Rusia, aseveró que fue la única vez que abrió el maletín nuclear. El diario The Washington Post explicó que Yeltsin habló por varios minutos con su ministro de Defensa durante el incidente.

¿En qué se diferencia del maletín nuclear de Estados Unidos?

En Estados Unidos, el presidente también tiene un maletín nuclear, conocido como nuclear football, que también le permite ordenar un ataque en caso de emergencia. El mandatario de la Unión Americana tendría menos de 15 minutos para ser informado por su personal militar y tomar una decisión sobre un eventual ataque de este tipo.

¿Qué contiene la bolsa de emergencia presidencial estadounidense?

La “bolsa de emergencia presidencial”, como se llama formalmente, está conformada por cuatro partes: