Estamos a unas cuantas horas de la reunión histórica entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, la cual colocará a la seguridad nuclear en el centro de la agenda internacional.

La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense se reunirá con sus homólogos de China y Rusia durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en territorio chino.

Putin presume su maletín nuclear antes de la reunión

En vísperas de la histórica reunión, Rusia también realizó movimientos que han encendido la tensión entre las tres naciones.

Y es que un colaborador del presidente Vladímir Putin mostró a medios de comunicación el maletín nuclear del mandatario durante el foro en Shenzhen.

🇷🇺🇨🇳 | Putin llevó su “maletín nuclear” consigo a China. pic.twitter.com/gty63GwL1H — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 18, 2026

Además, dos bombarderos nucleares rusos sobrevolaron Asia rumbo a Vietnam, donde fueron desplegados en una acción que no se registraba desde hacía más de una década.

¿Cómo será la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin?

De acuerdo a informado por medios de comunicación como CNN, el encuentro tendrá como principal objetivo abordar el control y la reducción de los arsenales nucleares de las tres potencias, en un contexto marcado por el vencimiento de acuerdos internacionales y el crecimiento de las capacidades militares de algunos países.

La administración de Estados Unidos considera que las conversaciones podrían representar una oportunidad para explorar un nuevo pacto que limite las armas atómicas.

Sin embargo, las expectativas de alcanzar un compromiso concreto son moderadas, debido a las diferencias entre los gobiernos involucrados.

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el presidente Donald Trump busca discutir la reducción de este tipo de armamento ante los riesgos que representa su proliferación.

Aunque los tres presidentes han sostenido encuentros bilaterales en el pasado, esta sería la primera ocasión en que coincidirían simultáneamente en una reunión de este tipo.