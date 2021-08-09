Tiktoker de 18 años muere aplastado por su camioneta al hacer truco

Un tiktoker, originario de Estados Unidos, de 18 años de edad, murió aplastado por su camioneta, luego de que intentó realizar un truco con el vehículo a gran velocidad y perdió el control, de acuerdo con relatos de su familia a medios de comunicación.

El tiktoker se llamaba Timothy Isaiah Hall, pero era más conocido como Timbo the Redneck, quien falleció a inicios de mes tras sufrir un accidente con su camioneta cerca de su casa en Florida, Estados Unidos.

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El joven tiktoker tenía más de 240 mil seguidores y más de 2.6 millones de ‘me gusta’ en la plataforma, donde mostraba su estilo de vida en Florida, mientras pescaba o realizaba acrobacias con su camioneta, la cual había bautizado como Big Booty Judy.

No hará más videos, no más videos en absoluto. Mi hijo tuvo un accidente ayer y no lo superó, anunció Tassie Hires, madre del tiktoker.

El cuñado del tiktoker, identificado como Tony en su canal de YouTube, narró en un video que Timbo murió al salir disparado de su camioneta mientras hacía círculos con el vehículo a alta velocidad y esta le cayó encima.

Familia de tiktoker pidió ayuda para el funeral

A través de la cuenta del tiktoker, su madre agradeció a los seguidores y explicó que su hijo amaba la plataforma. Además, dijo que “todos los que lo apoyaron, significaron mucho para él”. La mujer también aprovechó para pedir ayuda con los gastos funerarios del joven.

En sus diferentes cuentas en redes sociales, la familia del tiktoker inició una campaña de GoFundMe en la que recaudaron más de 9 mil 440 euros para cubrir los gastos del funeral tras el accidente con la camioneta.

Dios es bueno. Hemos alcanzado nuestra meta para los gastos del funeral. Ni siquiera puedo comenzar a expresar mi gratitud a todos y cada uno de ustedes. Voy a dejar de financiar en este momento porque hemos superado nuestra meta. Nuevamente, mi familia y yo les agradecemos desde el fondo de mi corazón, dijo uno de los creadores de la recaudación.

En las últimas publicaciones que el tiktoker realizó en sus redes sociales se observan algunos comentarios de sus seguidores que lamentaron su muerte y mandan sus condolencias, así como oraciones para la familia del joven.