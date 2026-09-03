Así cotiza el billete verde hoy: Este es el precio del dólar para este jueves 3 de septiembre 2026

Así amanece el tipo de cambio hoy. El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos, registrando cambios en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 3 de septiembre 2026 en México. Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

Las bolsas y los bonos mundiales repuntaron el jueves, a la espera de datos estadounidenses y comentarios de los banqueros centrales que podrían reforzar las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal subirá los tipos de interés este mes.

¿A cuánto está el dólar en México en septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.90 pesos la compra y se vende en $16.97 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 3 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 3 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $12.22 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el primer jueves del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 3 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 3 de septiembre 2026 en 78 mil 736 pesos por unidad, registrando una baja en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 339 mil 217 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 3 de septiembre 2026?

El precio del petróleo alcanza nuevos máximos de seis semanas este jueves, después de que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán y las renovadas amenazas israelíes contra Teherán aumentaran la preocupación por las interrupciones en el suministro a Oriente Medio.

