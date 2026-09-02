Se mueve el precio del dólar hoy 2 de septiembre 2026; así queda frente al peso mexicano

¿Te conviene cambiar dinero en pleno regreso a clases? El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos para el primer día del octavo mes del año, registrando cambios en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 2 de septiembre 2026 en México. Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

Las bolsas mundiales caen este miércoles, ya que los nuevos ataques aéreos estadounidenses contra Irán impulsaron los precios del petróleo a máximos de cinco semanas, avivando la preocupación por la inflación y prolongando la venta masiva de bonos a nivel mundial.

¿A cuánto está el dólar en México en septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.95 pesos la compra y se vende en $17.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 2 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 2 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $12.22 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el primer miércoles del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 2 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 2 de septiembre 2026 en 76 mil 759 pesos por unidad, registrando una baja en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 303 mil 960 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 2 de septiembre 2026?

El precio del petróleo cae este miércoles tras haber alcanzado máximos de más de un mes al inicio de la sesión, mientras los operadores sopesaban el riesgo de interrupciones en el suministro tras los ataques nocturnos de Estados Unidos e Irán frente a las señales de que el crudo sigue llegando al mercado.