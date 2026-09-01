Precio del dólar estadounidense le gana terreno al peso mexicano hoy 1 de septiembre 2026

¿Te conviene cambiar dinero en pleno regreso a clases? El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos para el último lunes del octavo mes del año, registrando cambios en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 1 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero. El martes, la rentabilidad de los bonos mundiales alcanzó nuevos máximos históricos, debido a que la reanudación de los combates en Oriente Medio impulsó los precios del petróleo y los operadores se prepararon para posibles subidas de los tipos de interés, lo que ejerció presión sobre los mercados bursátiles de todo el mundo.

¿A cuánto está el dólar en México en septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $16.98 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 1 de septiembre 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 1 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último lunes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 1 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 1 de septiembre 2026 en 77 mil 807 pesos por unidad, registrando una baja en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 320 mil 486 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 1 de septiembre 2026?

El precio del petróleo subió más de un 2% este martes, ya que la reanudación de los combates entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio reavivó los temores de interrupciones en el suministro procedente de la región productora de petróleo.