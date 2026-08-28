Precio del dólar se posiciona frente al peso mexicano hoy 28 de agosto 2026

El precio del dólar estadounidense continúa lejos de los 18 pesos para el último jueves del octavo mes del año, registrando cambios leves en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 28 de agosto 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.90 pesos la compra y se vende en $17.03 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 28 de agosto 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 28 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del mes.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 28 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 28 de agosto 2026 en 78 mil 816 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.40% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda volvió a subir después de una pérdida importante el pasado miércoles.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 344 mil 072 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo para este 28 de agosto 2026?

El precio del petróleo cae este viernes y se encamina a una caída semanal, mientras los operadores sopesan los flujos de crudo que atraviesan el estrecho de Ormuz frente al estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

Su primera caída semanal en tres semanas impulsa a las bolsas mundiales, mientras los inversores sopesan los acontecimientos en el Golfo y esperan declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, las cuales pueden tener un impacto en el mercado.

