VIDEO: Alumno desata tiroteo en escuela de Filipinas durante transmisión en vivo; reportan muertos

Al menos dos personas murieron tras un tiroteo registrado en una escuela perteneciente a la Universidad Ateneo de Zamboanga, al sur de Filipinas, durante la mañana del martes 18 de agosto (hora local).

El momento habría quedado grabado en redes sociales, luego de que el tirador iniciara una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, minutos antes del ataque.

🔴 Estudiante abre fuego en una escuela en Filipinas mientras hacía una transmisión online. Hay 2 personas muertas. pic.twitter.com/8X5Mo3SPw0 — Noticias RD MSM (@noticias_msm) August 18, 2026

Investigan tiroteo en escuela de Filipinas

Primeros reportes indican que dos personas murieron y 9 más resultaron heridas, luego de que un joven ingresara armado a una escuela secundaria mientras miles de alumnos se encontraban en horario escolar.

En redes sociales comenzó a difundirse un video que muestra el momento en que el joven inicia la transmisión en vivo y primero camina sobre los pasillos; después ingresa a uno de los salones y les apunta a los estudiantes con el arma.

Pasan unos segundos hasta que detona el arma. En ese momento, los chicos rápido intentan esconderse, mientras el tirador sigue caminando con el arma por otra parte del pasillo.

Tragic school shooting in Zamboanga, Philippines: A high school student fatally shot a classmate before turning the gun on himself at a campus school today. Two others injured. Suspect reportedly carried two firearms and may have livestreamed the attack. Investigation ongoing.… — Happy (@HB4CMAY) August 18, 2026

De manera extraoficial, se ha señalado que el presunto tirador podría encontrarse entre las víctimas mortales. Por su parte, el rector de la universidad, Ernald Andal, confirmó que ya no había ningún tirador activo.

JUST IN:

Two people were killed in a school shooting in the 🇵🇭Philippines after a student opened fire in a classroom. Police have secured the campus and are investigating the attack. pic.twitter.com/ippQiLwXox https://t.co/F6aBWK69mW pic.twitter.com/MAKLL8jn40 — Info Room (@InfoR00M) August 18, 2026

¿Qué se sabe del tirador en escuela de Filipinas?

Medios locales han informado que el atacante sería un estudiante de primer año de secundaria, quien presuntamente logró ingresar con dos armas de fuego. En un primer ataque, abrió fuego contra un profesor y, posteriormente, le disparó a uno de sus compañeros.

Tras lo sucedido, el tirador se habría quitado la vida, por lo que hasta el momento se desconocen las causas que lo habrían llevado a perpetrar el crimen.

Minutos después, las autoridades arribaron al campus, mientras padres de familia aguardaban en los alrededores para poder llevarse a sus hijos. Al mismo tiempo, personal especializado ingresó al plantel con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes.