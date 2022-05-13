Acusado de tiroteo en Metro de Nueva York se declara inocente

Frank James, de 62 años, acusado del tiroteo en el Metro de Nueva York, se declaró inocente de los cargos de terrorismo y armas por uno de los ataques más violentos en la historia del transporte de la ciudad.

Este viernes, Frank James presentó su declaración ante el juez federal de distrito William Kuntz, en donde se presentó con el uniforme de presidiario y dijo ser inocente de los cargos que se le imputan.

Por su parte, la abogada de James, Mia Eisner-Grynberg de los Defensores Federales de Nueva York , no buscó que su cliente fuera liberado bajo fianza y se negó a comentar después de la declaración del acusado.

Hasta el momento, los motivos del tiroteo no están claros. No obstante la policía dijo que James publicó videos en YouTube, antes del ataque en el Metro de Nueva York, en los que se dirigía al alcalde de la ciudad, Eric Adams, y se quejaba de la presencia de personas sin hogar en los vagones del metro.

|Reuters

James es acusado del tiroteo registrado en el Metro de Nueva York

Frank James está acusado de llevar a cabo un tiroteo y un ataque con bomba de humo el pasado 12 de abril en el Metro de Nueva York, donde resultaron heridas 23 personas, diez de ellas por disparos y el resto se lesionaron al intentar salir de la estación. Por fortuna, no hubo muertos.

El ataque ocurrió cuando un tren, con destino a Manhattan, ingresaba a la estación de la calle 36 en el vecindario Sunset Park de Brooklyn durante la mañana del 12 de abril, cuando comenzó el tiroteo dentro del vagón.

El incidente desencadenó una persecución de 24 horas que culminó con el arresto de James, alrededor de 30 horas después. Tras la detención, la abogada del acusado declaró que cuando James vio su foto en las noticias llamó a la policía para entregarse.

James podría enfrentar cadena perpetua si es condenado por los cargos de llevar a cabo un ataque terrorista en el Metro de Nueva York y disparar un arma de fuego durante un crimen violento.

