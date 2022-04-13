Detienen a sospechoso del tiroteo en el Metro de Brooklyn

La policía de Nueva York detuvo a Frank James, de 62 años de edad, como principal sospechoso del tiroteo registrado en una estación del Metro de Brooklyn, donde resultaron lesionadas 16 personas.

Eric Adams, alcalde de Nueva York, confirmó mediante una conferencia de prensa la detención del sospechoso del tiroteo. Indicó que la detención se realizó en la ciudad de Nueva York.

“Lo atrapamos. No puedo agradecer lo suficiente a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, así como a los agentes federales y nuestra policía estatal”, inició el alcalde.

En tanto, el comisionado de Nueva York, Keechant Sewell, detalló que el sospechoso Frank James fue arrestado en la calle sin incidentes y de inmediato lo trasladaron a las instalaciones de la policía.

"Frank Robert James fue detenido en la calle y arrestado por miembros del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Los oficiales y la respuesta a un aviso de Crime Stopers detuvieron al Sr. James en Manhattan”, informó el comisionado.

Watch as @nycmayor and NYPD Executives provide an update on yesterday’s shooting incident in Brooklyn. https://t.co/x1QIRLVuXt — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 13, 2022

Añadió que el sospechoso del tiroteo en el Metro de Brooklyn será acusado en un tribunal federal por el “atroz crimen”.

Las autoridades de Nueva York indicaron que Frank James enfrentará múltiples cargos por el tiroteo en el Metro de Brooklyn, entre los que se encuentran el uso de armas peligrosas para matar y herir a pasajeros del Metro.

El sospechoso había sido arrestados en otras ocasiones

Frank James, el sospechoso del tiroteo en el Metro de Brooklyn fue arrestado en otras nueve ocasiones previas en la Ciudad de Nueva York y Nueva Jersey.

“Tiene un historial de arrestos en Nueva York que van de 1992 a 1998”, dijeron las autoridades neoyorquinas.

Y añadieron que en Nueva Jersey fue detenido en 19991, 1992 y 2007 por allanamiento de morada, robo y alteración del orden público, no obstante no contaba con condenas por delitos graves.