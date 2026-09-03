¡Tiroteo en Minneapolis! Ataque en edificio deja tres muertos y tres policías heridos

El tiroteo Minneapolis registrado la tarde de este miércoles 2 de septiembre en un edificio de apartamentos del centro de la ciudad dejó de manera preliminar tres personas muertas, incluido el presunto agresor, además de tres policías de Minneapolis heridos durante la respuesta al ataque.

Las violentas acciones ocurrieron en un inmueble ubicado cerca de East Grant Street, donde los agentes acudieron tras recibir el reporte de una persona armada; dos de los oficiales resultaron heridos por disparos y otro sufrió lesiones durante el operativo; las autoridades mantienen la investigación mientras se esclarece cómo comenzó el ataque.

Así ocurrió el tiroteo dentro del edificio

De acuerdo con los reportes preliminares, los policías fueron enviados al edificio Loring Tower, donde un hombre habría abierto fuego contra los agentes cuando ingresaron al inmueble; una de las versiones señala que el enfrentamiento ocurrió dentro de un ascensor.

El tiroteo Minneapolis dejó además dos víctimas civiles fallecidas; una murió en el lugar, mientras que la segunda perdió la vida posteriormente en el Centro Médico del Condado de Hennepin.

El sospechoso también murió; una fuente citada en los reportes indicó que presuntamente se quitó la vida; esta versión forma parte de la información que continúa bajo investigación.

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MASACRE EN ESTADOS UNIDOS



Al menos 3 personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas, incluyendo 2 policías tras un tiroteo reportado en un complejo de apartamentos en el centro de Minneapolis, Estados Unidos



Una masiva respuesta policial y de emergencia se instaló… pic.twitter.com/n16UyZc2W1 — News On Demand (@OnDemand_News) September 2, 2026

Tres policías resultaron heridos durante el operativo

Entre los elementos lesionados hay un agente que recibió impactos en el estómago y una pierna; fue sometido a una cirugía y permanecía estable, según los reportes locales.

Los otros dos oficiales también se encontraban estables y, de acuerdo con información hospitalaria, las lesiones no ponían en riesgo su vida.

El tiroteo Minneapolis movilizó a distintas corporaciones de seguridad, entre ellas agentes de la ATF, la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin y el Departamento de Policía de Minnesota, además de la policía local.

¿Qué se sabe del tiroteo Minneapolis?

La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer qué ocurrió dentro del edificio antes de que terminara el tiroteo Minneapolis.

Por ahora, las autoridades han confirmado el saldo de tres personas muertas y tres policías lesionados; el caso continúa bajo investigación mientras se recaban más elementos sobre el ataque ocurrido en el centro de la ciudad.