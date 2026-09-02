VIDEO: Intentó sacar a oso a escobazos en Nuevo León y terminó herido por un manotazo

Un habitante de San Pedro Garza García, Nuevo León, terminó con una herida profunda en el brazo después de encontrarse con un oso dentro de una residencia en la colonia Olinalá.

El hombre tomó una escoba para intentar ahuyentar al animal. En las imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo se acerca al oso y mueve una silla con ayuda del palo.

El movimiento asustó al ejemplar, que reaccionó de inmediato y se lanzó sobre una mesa. El hombre retrocedió y logró salir de la cocina mientras el oso permanecía en el lugar.

🐻⚠️ ¡Oso entra a una casa y ataca a un hombre!

⁰Cámaras de seguridad captaron el momento en que un oso ingresó a una vivienda y un hombre intentó ahuyentarlo.

⁰El animal habría alcanzado al hombre con un manotazo en el brazo, provocándole una herida de consideración. Fue… pic.twitter.com/TP9embCOCN — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) September 2, 2026

¿Por qué aparecen osos en San Pedro Garza García?

La presencia de osos en esta zona de Nuevo León no es inusual debido a la cercanía con la Sierra y a que los animales descienden en busca de alimento.

Ante un encuentro, las autoridades recomiendan no acercarse, no intentar ahuyentarlos y mantener una distancia segura, además de reportar su presencia a las autoridades correspondientes.

¿Qué hacer en caso de ver un oso?

Si encuentras un oso, no te acerques ni intentes espantarlo. Mantén la calma, aléjate lentamente y busca un lugar seguro. Evita correr, gritar o hacer movimientos bruscos que puedan provocar al animal.

También es importante no darle comida ni intentar fotografiarlo de cerca. Si está dentro de una vivienda o representa un riesgo, lo mejor es resguardarse y reportar de inmediato su presencia a las autoridades para que personal especializado se encargue.

Y en caso de que notes la presencia de un oso, debes llamar:



Llama al 911 para pedir ayuda de emergencia.

para pedir ayuda de emergencia. También puedes comunicarte con Protección Civil Nuevo León 81 8988 2000.

Recuerda, lo más importante es no lastimarlos, ya que ellos no buscan hacer daño, solo están en busca de comida, debido al crecimiento de la mancha urbana que ha acabado con zonas naturales y por lo tanto con alimento para ellos.